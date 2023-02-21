Роспотребнадзор назвал правила выбора муки для блинов

В Роспотребнадзоре перечислили главные критерии выбора муки для приготовления блинов и других изделий. Подробностями эксперты поделились на сайте.

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Так, по словам специалистов, значение имеют сорт и помол муки. Например, пшеничная мука высшего сорта используется для выпечки сдобных хлебобулочных изделий без начинки или кондитерских изделий. Однако в ведомстве рассказали, что в таком продукте отсутствуют калий, магний, витамины группы В, а также нем мало клейковины.

Муку первого сорта лучше использовать для несдобной выпечки, а второго – для выпечки блинов, вафель, приготовления вареников и пельменей. А последней муке сохраняются все присутствующие в зерновых витамины и минералы.

Кроме этого, стоит обратить внимание на цвет муки — он должен быть белым с легким кремовым оттенком. При добавлении в продукт воды качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная изменит его.