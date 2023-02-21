Нутрициолог назвала самый полезный для сердца вид шоколада

Разные виды шоколада могут по-разному влиять на здоровье человека. Об этом подробно рассказала нутрициолог Лидия Квашина.
По словам эксперта, белый шоколад вреден для здоровья, и от его употребления стоит отказаться как детям, так и взрослым. Молочное лакомство также не несет позитивных последствий для организма, подчеркивает Квашина.
— Горький шоколад — самый полезный для здоровья. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность, — заявила Квашина в беседе с газетой «Спорт-экспресс».