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48 минут назад

Нутрициолог Квашина назвала самый полезный для сердца вид шоколада

Вечерняя Москва

Разные виды шоколада могут по-разному влиять на здоровье человека. Об этом подробно рассказала нутрициолог Лидия Квашина.

Нутрициолог назвала самый полезный для сердца вид шоколада
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, белый шоколад вреден для здоровья, и от его употребления стоит отказаться как детям, так и взрослым. Молочное лакомство также не несет позитивных последствий для организма, подчеркивает Квашина.

— Горький шоколад — самый полезный для здоровья. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность, — заявила Квашина в беседе с газетой «Спорт-экспресс».

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