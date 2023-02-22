Названа самая полезная русская каша

Кашу можно сделать еще полезнее, если сочетать блюдо с белковой пищей. Например, на завтрак вместе с порцией гречки съесть одно вареное яйцо или кусочек курицы. Подойдет такая еда и для полноценного сбалансированного обеда и ужина.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Кстати, в старину особенным уважением пользовались каши, заменявшие супы, в которые добавляли рыбу, мясо, горох, лук, зелень и коренья, передает здоровое-питание.рф. Особенно любили на Руси каши из круп, полученных из проса и ячменя, которые ели, например, с тыквой.

Для "правильной" каши важен и способ приготовления.

"В старинном русском меню вы не найдете копченого или жареного, только запеченное", - отмечают специалисты, рекомендуя попробовать приготовить томленые каши. Такая еда не нагружает организм лишними жирами, не раздражает желудок, поджелудочную железу, печень.