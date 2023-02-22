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1 час назад

Названа самая полезная русская каша

Российская Газета

Кашу можно сделать еще полезнее, если сочетать блюдо с белковой пищей. Например, на завтрак вместе с порцией гречки съесть одно вареное яйцо или кусочек курицы. Подойдет такая еда и для полноценного сбалансированного обеда и ужина.

Названа самая полезная русская каша
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Кстати, в старину особенным уважением пользовались каши, заменявшие супы, в которые добавляли рыбу, мясо, горох, лук, зелень и коренья, передает здоровое-питание.рф. Особенно любили на Руси каши из круп, полученных из проса и ячменя, которые ели, например, с тыквой.

Для "правильной" каши важен и способ приготовления.

"В старинном русском меню вы не найдете копченого или жареного, только запеченное", - отмечают специалисты, рекомендуя попробовать приготовить томленые каши. Такая еда не нагружает организм лишними жирами, не раздражает желудок, поджелудочную железу, печень.

Среди других самых полезных блюд русской кухни диетологи назвали те, что готовили из кислого молока (простокваша, ряженка, варенец, сметана, творог), а также квашеную капусту, в которой витамина С больше, чем в цитрусовых.

Еда,
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