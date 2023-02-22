Врач предупредила о неочевидной опасности переедания блинов

Больше других о наступлении Масленицы переживают те, кто следит за весом. Когда вокруг только и разговоров, что о блинах, сложно удержаться от соблазна. Да ещё большинство начинок как назло вовсе не из сборника зожных рецептов.

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Меру в поедании блинов правда важно знать, подтвердила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Тем более вредят они не только талии. Если во время масленичной недели пуститься во все тяжкие, поедая блины килограммами, можно подставить под удар сердце, предупредила доктор.

Всё дело в обилии масла, которое добавляют в тесто и используют при жарке. Оно повышает уровень холестерина.

Вред для сердца, по словам эндокринолога, можно немного снизить, если при приготовлении блинов пользоваться антипригарным спреем или растительным маслом.

Блины не только весьма калорийны, но и имеют высокий гликемический индекс, так что людям с избыточной массой тела есть их даже в Масленицу не стоит, посоветовала врач.

Да, даже на завтрак, ведь в двух блинах с маслом и вареньем аж 520 ккал — четверть дневной нормы.

Может сложиться впечатление, что блины — абсолютное зло в гастрономическом мире. Но это не так — польза в них тоже есть. Они богаты белком, кальцием и калием. Так что если просто немного полакомиться блинами на Масленицу, то и ничего страшного. Особенно если вместо калорийных джемов и сгущёнки использовать более полезные начинки: сметану, рыбу, икру и другие несладкие добавки.