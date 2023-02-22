Кому на самом деле опасно есть халву

Халва пришла к нам с Востока и известна людям с V века до нашей эры. В настоящее время существует более ста разновидностей это сласти, но лучшую в мире халву делают в Иране. Кандалатчи – так называется в этой стране профессия изготовителя халвы. Она передается по наследству, как и уникальные рецепты изготовления любимого восточного десерта.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Наиболее распространены три вида халвы – подсолнечная, ореховая и кунжутная. Калорийность халвы может превышать 500 Ккал на 100 грамм продукта. Все зависит от того, халвой какой страны вы предпочитаете лакомиться.

Видео дня

Так, в Турции одной из наиболее распространенных является ореховая халва с добавлением меда.

В Азербайджане в шекинскую халву добавляют рисовую муку.

Основу греческой сласти составляют манка, оливковое масло, грецкие и миндальные орехи.

В Узбекистане в каждой области – своя уникальная халва: ташкентская – с карамелью, самаркандская – с яичными белками, сливками, ванилином, патокой и пастой из орешков кешью; в кокандскую обязательно кладут шоколад, сливки, различные орехи.

Но каким бы ни был состав халвы, в нем обязательно много сахара. Даже мед и шоколад его не заменяют. Некоторые виды халвы европейцу есть просто невозможно, настолько они сладки. Представители туристических компаний, работающих с восточными странами, отмечают, что случаи, когда человеку становится плохо от переедания восточных сластей, совсем нередки.

Чем больше в халве ингредиентов, тем она тяжелее для желудка. В этом смысле обычная подсолнечная халва наименее опасна. Однако и она может стать причиной обострения заболевания для людей, болеющих диабетом, панкреатитом, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. С таким заболеваниями о халве нужно забыть раз и навсегда. Как и тем, кто решил бороться с лишним весом.

К халве с наименьшей энергетической ценностью также относят миндальную и кунжутную. Однако необходимо знать весь состав продукта, чтобы быть уверенным, что лишние калории не атакуют вас. Если миндаль или кунжут – это всего лишь основа, к которой добавляются мед, мука, карамель, шоколад, яйца, патока и прочее, о низкой калорийности даже мечтать не приходится.

Но, даже имея хорошее здоровье и немыслимую любовь к сладкому, с халвой все равно нужно быть предельно осторожным. Диетологи не рекомендуют употреблять более 30 граммов этой сласти в день. Все, что превышает этот минимум, увеличивает жировые отложения в организме, повышает количество сахара в крови, негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Особые опасения вызывает арахисовая халва. Американские диетологи из Университета Массачусетса среди тех, кто любит злоупотреблять арахисом, выявили частое нарушение баланса жирных кислот, риск возникновения воспалительных процессов, частые аллергические реакции. Кроме того, арахис категорически противопоказан людям с бронхиальной астмой, страдающим артритом и артрозом, а также подагрой. Ни в коем случае нельзя лакомиться этой сластью тем, у кого плохая свертываемость крови и гемофилия. А еще арахис – сильный аллерген.