В красной рыбе содержатся жирные кислоты и витамины (A и D), а также некоторые другие полезные для человеческого организма вещества. Как выбрать лучший продукт, радио Sputnik рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По мнению эксперта, наиболее полезной будет рыба, выросшая в диких условиях. Например, на Дальнем Востоке есть 12 видов красной рыбы. Савельев подчеркнул: она дешевле, но лучше по качеству аквакультурных «собратьев». Ведь в искусственных условиях рыба ограничена в движении, это становится причиной заболеваний.

«Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего», – объяснил специалист.

Савельев предложил при выборе продукта в вакуумной упаковке нажать на продукт пальцем. Если филе похоже на пасту, оно не упругое, значит, мышечная масса у такой рыбы была неразвита. Вероятнее всего, перед вами продукт из искусственно выращенной рыбы.