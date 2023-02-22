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1 час назад

Эксперт по рыболовству Савельев объяснил, как выбрать качественную и полезную красную рыбу

Мира Маркина

В красной рыбе содержатся жирные кислоты и витамины (A и D), а также некоторые другие полезные для человеческого организма вещества. Как выбрать лучший продукт, радио Sputnik рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По мнению эксперта, наиболее полезной будет рыба, выросшая в диких условиях. Например, на Дальнем Востоке есть 12 видов красной рыбы. Савельев подчеркнул: она дешевле, но лучше по качеству аквакультурных «собратьев». Ведь в искусственных условиях рыба ограничена в движении, это становится причиной заболеваний.

«Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего», – объяснил специалист.

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Савельев предложил при выборе продукта в вакуумной упаковке нажать на продукт пальцем. Если филе похоже на пасту, оно не упругое, значит, мышечная масса у такой рыбы была неразвита. Вероятнее всего, перед вами продукт из искусственно выращенной рыбы.

Ранее «Рамблер» рассказывал, злоупотребление какими продуктами отражается на лице.

Еда,Видео,Александр Савельев,
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