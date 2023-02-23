Врач назвала самые вредные для ЖКТ продукты

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко сообщила, что самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты.

Специалист также подчеркнула, что на первом месте в списке самых опасных для ЖКТ находятся продукты глубокой переработки, которые содержат различные химические вещества. Она пояснила, что для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта необходимы пищевые волокна, которые участвуют в усвоении питательных веществ.

«Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника», — сказала врач.

Павличенко предупредила, что избыточное потребление сахара может нарушить баланс кишечного микробиома. «Кроме этого, сахар вызывает жировое перерождение печени», — сказала кардиолог.