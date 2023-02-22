Как в ресторане: чем удивить мужчин 23 февраля

Вкусно поесть любят все мужчины. Поэтому торжественный ужин в День защитника Отечества – важная, если не самая главная часть праздника. Чем же побаловать своих мужчин?

Фото: Мир24 Мир24

Рестораторы советуют остановить выбор на аппетитных блюдах из мяса. Ведь ни один другой продукт не ассоциируется так явно с мужским началом. И если с другими угощениями можно не угадать, то мясо любят практически все мужчины.

Видео дня

Авторскими рецептами праздничных мясных блюд делятся шеф-повара московских ресторанов.

Лопатка ягненка

Мир24

Полностью раскрыть вкус и аромат бараньей лопатки можно только при длительном томлении на медленном огне со специями и травами. Поэтому на приготовление этого блюда потребуется время. Зато возни с ним минимум: поставил в не горячую духовку и практически забыл. А результат – божественный! Автор рецепта – шеф-повар кафе «Дружба. Мануфактура еды» Иван Яковлев.

Лопатка ягненка – 2 шт.

Чеснок – 6 зубчиков

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Шафран – щепотка

Тимьян – 5 г

Розмарин – 5 г

Эстрагон – 5 г Ингредиенты:

Лопатки ягненка обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон шинкованным чесноком вперемешку со специями. Упаковать в рукав и поставить все это великолепие в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Температура в духовке должна быть не выше, иначе ягненок не протомится, а высохнет и станет жестким. Подавать его хорошо со свежей зеленью: идеально подойдет базилик, петрушка и укроп. Как приготовить:

Бифштекс с баклажаном и киноа в соусе мисо

Мир24

Этот рецепт от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – одновременно брутальный и диетический. Ведь крупа киноа – излюбленный продукт тех, кто следит за фигурой и считает калории. Готовить ее быстро и просто – достаточно промыть и сварить. Приготовить сочный бифштекс – тоже вполне посильная задача. Просто его нужно быстро обжаривать на достаточно сильном огне, а не томить.

Говяжья вырезка – 300 г

Яичный желток – 2 шт.

Киноа черная – 20 г

Мисо соус острый – 20 г

Кетчуп – 30 г

Сахар – 10 г

Куриный бульон – 80 г

Лук репчатый – 10 г

Растительное масло – 10 г

Перец чили – 6 г

Баклажан – 80 г

Лук шалот – 4 г

Кресс салат – 6 шт.

Розмарин (по вкусу) Ингредиенты:

Говядину промыть, порезать на куски и пропустить через мясорубку. В фарш добавить яичные желтки, соль и перец. Сформировать из фарша два круглых бифштекса. Киноа отварить. Приготовить соус мисо: мелко порезать репчатый лук, пассировать до золотистого цвета. Добавить готовую пасту мисо, кетчуп, сахар, куриный бульон и уварить до густой консистенции. Отставить полученный соус мисо в сторону. Баклажан надрезать ножом с двух сторон и жарить во фритюре до готовности. На сковороду положить немного топленого масла, добавить к нему оливкового и разогреть. Бифштекс обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо будет готово, когда приобретет ровный коричневый цвет с двух сторон. На готовые горячие бифштексы положить по кусочку сливочного масла. Выложить на тарелку готовые бифштексы, киноа, баклажан и украсив все это луком шалот, кресс салатом и розмарином. Подавать с соусом мисо. Как приготовить:

Харчо

Мир24

Многие российские мужчины являются горячими поклонниками грузинской кухни. Специально на такой случай – рецепты двух «мужских» блюд от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.

Говядина – 500 г

Вода – 2.5 л

Лук – 1 шт.

Чеснок – 10 зубчиков

Аджика – 25 г

Томатная паста – 100 г

Уцхо-сунели – 2 ч .л.

Лавровый лист – 3 шт.

Коринадр молотый – 1 ч. л.

Имеретинский шафран – 1 щепотка

Кинза нарезанная – 2 ст. л.

Петрушка нарезанная – 2 ст. л.

Копченая соль – по вкусу Ингредиенты:

Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет легко разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варите на медленном огне. Залить в сотейник растительное масло, добавить нарезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому его не надо обжаривать. Добавить аджику и нарезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне, помешивая. Главное, чтобы все это не пригорело. Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, посолить, поставить на огонь. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу острую томатную смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть. После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут. Как приготовить:

Хинкали с бараниной

Мир24

Сочные хинкали – самый демократичный и при этом невероятно вкусный вариант для ужина. Многие мужчины просто обожают их! Это еще один фирменный рецепт от тбилисца Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Вода – 250 г

Соль – 10 г Для теста:

Баранина – 1000 г

Стебель кинзы – 10 г

Лук – 100 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Красный перец – по вкусу Для начинки:

Муку смешать с небольшим количеством соли. Постепенно добавляя в смесь холодную воду, замесить крутое тесто. Тщательно вымесить: оно должно стать эластичным, но жестковатым. Дать ему отдохнуть под пленкой. Для начинки нарезать очень мелко лук и кинзу. Порубить мясо и пропустить его через мясорубку с крупной насадкой. Смешать фарш, лук и кинзу, посолить и поперчить, добавить немного воды, чтобы фарш получился не жидким, но мягким, и перемешать. Тесто раскатать, свернуть в плотную колбаску и снова дать ему отдохнуть минимум 15 минут. Затем колбаску теста нарезать небольшими кусочками, каждый кусочек раскатать в лепешку диаметром около 15 см. Положить в центр лепешки начинку и залепить края в виде мешочка. Скрутить их сверху, чтобы мешочек точно не раскрылся при варке. Отварить хинкали в подсоленной воде в течение 6-8 минут. При подаче горячих хинкали обязательно нужно поставить на стол мельницу с черным перцем. Как приготовить:

Корейка с печеными овощами

Мир24

Это блюдо по рецепту шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – настоящий кулинарный шедевр. Если вы решитесь его приготовить, то ваш мужчина это оценит. Правда, оно требует некоторых кулинарных навыков. Но зато подумайте сами, каков будет эффект!

Корейка ягненка – 150 г

Картофельное пюре – 50 г

Овощи печеные – 100 г

Соус «жаркое» – 20 г

Кресс-дайкон – по вкусу

Кинза – по вкусу

Соус с шиитаке готовый – 20 г Ингредиенты:

Сливочное масло – 20 г

Горчица – 1 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Перец красный молотый – по вкусу Для соуса «жаркое»:

Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать, остудить. Соус готов. На 2-3 часа замариновать корейку в соусе «жаркое» и готовом соусе шиитаке (его можно купить в отделах паназиатских продуктов или заказать через интернет). Затем обжарить корейку целиком на оливковом масле до румяной корочки. Далее готовить в духовке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, затем достать и перед самой подачей быстро обжарить на гриле. Этот способ приготовления описан для прожарки medium rare. Если вы любите более сильную прожарку, то нужно готовить мясо в духовке на 8-10 минут дольше. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив микрозеленью. Как приготовить: