Как в ресторане: чем удивить мужчин 23 февраля

Вкусно поесть любят все мужчины. Поэтому торжественный ужин в День защитника Отечества – важная, если не самая главная часть праздника. Чем же побаловать своих мужчин?
Фото: Мир24Мир24
Рестораторы советуют остановить выбор на аппетитных блюдах из мяса. Ведь ни один другой продукт не ассоциируется так явно с мужским началом. И если с другими угощениями можно не угадать, то мясо любят практически все мужчины.
Авторскими рецептами праздничных мясных блюд делятся шеф-повара московских ресторанов.
Лопатка ягненка
Полностью раскрыть вкус и аромат бараньей лопатки можно только при длительном томлении на медленном огне со специями и травами. Поэтому на приготовление этого блюда потребуется время. Зато возни с ним минимум: поставил в не горячую духовку и практически забыл. А результат – божественный! Автор рецепта – шеф-повар кафе «Дружба. Мануфактура еды» Иван Яковлев.
Ингредиенты:
- Лопатка ягненка – 2 шт.
- Чеснок – 6 зубчиков
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Шафран – щепотка
- Тимьян – 5 г
- Розмарин – 5 г
- Эстрагон – 5 г
Как приготовить:
- Лопатки ягненка обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон шинкованным чесноком вперемешку со специями.
- Упаковать в рукав и поставить все это великолепие в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов.
- Температура в духовке должна быть не выше, иначе ягненок не протомится, а высохнет и станет жестким.
- Подавать его хорошо со свежей зеленью: идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.
Бифштекс с баклажаном и киноа в соусе мисо
Этот рецепт от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – одновременно брутальный и диетический. Ведь крупа киноа – излюбленный продукт тех, кто следит за фигурой и считает калории. Готовить ее быстро и просто – достаточно промыть и сварить. Приготовить сочный бифштекс – тоже вполне посильная задача. Просто его нужно быстро обжаривать на достаточно сильном огне, а не томить.
Ингредиенты:
- Говяжья вырезка – 300 г
- Яичный желток – 2 шт.
- Киноа черная – 20 г
- Мисо соус острый – 20 г
- Кетчуп – 30 г
- Сахар – 10 г
- Куриный бульон – 80 г
- Лук репчатый – 10 г
- Растительное масло – 10 г
- Перец чили – 6 г
- Баклажан – 80 г
- Лук шалот – 4 г
- Кресс салат – 6 шт.
- Розмарин (по вкусу)
Как приготовить:
- Говядину промыть, порезать на куски и пропустить через мясорубку.
- В фарш добавить яичные желтки, соль и перец.
- Сформировать из фарша два круглых бифштекса.
- Киноа отварить.
- Приготовить соус мисо: мелко порезать репчатый лук, пассировать до золотистого цвета.
- Добавить готовую пасту мисо, кетчуп, сахар, куриный бульон и уварить до густой консистенции. Отставить полученный соус мисо в сторону.
- Баклажан надрезать ножом с двух сторон и жарить во фритюре до готовности.
- На сковороду положить немного топленого масла, добавить к нему оливкового и разогреть.
- Бифштекс обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо будет готово, когда приобретет ровный коричневый цвет с двух сторон.
- На готовые горячие бифштексы положить по кусочку сливочного масла.
- Выложить на тарелку готовые бифштексы, киноа, баклажан и украсив все это луком шалот, кресс салатом и розмарином.
- Подавать с соусом мисо.
Харчо
Многие российские мужчины являются горячими поклонниками грузинской кухни. Специально на такой случай – рецепты двух «мужских» блюд от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Вода – 2.5 л
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 10 зубчиков
- Аджика – 25 г
- Томатная паста – 100 г
- Уцхо-сунели – 2 ч .л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Коринадр молотый – 1 ч. л.
- Имеретинский шафран – 1 щепотка
- Кинза нарезанная – 2 ст. л.
- Петрушка нарезанная – 2 ст. л.
- Копченая соль – по вкусу
Как приготовить:
- Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет легко разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варите на медленном огне.
- Залить в сотейник растительное масло, добавить нарезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому его не надо обжаривать.
- Добавить аджику и нарезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне, помешивая. Главное, чтобы все это не пригорело.
- Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, посолить, поставить на огонь. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу острую томатную смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
- После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10.
- Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.
Хинкали с бараниной
Сочные хинкали – самый демократичный и при этом невероятно вкусный вариант для ужина. Многие мужчины просто обожают их! Это еще один фирменный рецепт от тбилисца Мамии Джоджуа.
Для теста:
- Мука – 500 г
- Вода – 250 г
- Соль – 10 г
Для начинки:
- Баранина – 1000 г
- Стебель кинзы – 10 г
- Лук – 100 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Красный перец – по вкусу
Как приготовить:
- Муку смешать с небольшим количеством соли. Постепенно добавляя в смесь холодную воду, замесить крутое тесто.
- Тщательно вымесить: оно должно стать эластичным, но жестковатым. Дать ему отдохнуть под пленкой.
- Для начинки нарезать очень мелко лук и кинзу. Порубить мясо и пропустить его через мясорубку с крупной насадкой.
- Смешать фарш, лук и кинзу, посолить и поперчить, добавить немного воды, чтобы фарш получился не жидким, но мягким, и перемешать.
- Тесто раскатать, свернуть в плотную колбаску и снова дать ему отдохнуть минимум 15 минут.
- Затем колбаску теста нарезать небольшими кусочками, каждый кусочек раскатать в лепешку диаметром около 15 см.
- Положить в центр лепешки начинку и залепить края в виде мешочка.
- Скрутить их сверху, чтобы мешочек точно не раскрылся при варке.
- Отварить хинкали в подсоленной воде в течение 6-8 минут.
- При подаче горячих хинкали обязательно нужно поставить на стол мельницу с черным перцем.
Корейка с печеными овощами
Это блюдо по рецепту шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – настоящий кулинарный шедевр. Если вы решитесь его приготовить, то ваш мужчина это оценит. Правда, оно требует некоторых кулинарных навыков. Но зато подумайте сами, каков будет эффект!
Ингредиенты:
- Корейка ягненка – 150 г
- Картофельное пюре – 50 г
- Овощи печеные – 100 г
- Соус «жаркое» – 20 г
- Кресс-дайкон – по вкусу
- Кинза – по вкусу
- Соус с шиитаке готовый – 20 г
Для соуса «жаркое»:
- Сливочное масло – 20 г
- Горчица – 1 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Перец красный молотый – по вкусу
Как приготовить:
- Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать, остудить. Соус готов.
- На 2-3 часа замариновать корейку в соусе «жаркое» и готовом соусе шиитаке (его можно купить в отделах паназиатских продуктов или заказать через интернет).
- Затем обжарить корейку целиком на оливковом масле до румяной корочки. Далее готовить в духовке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, затем достать и перед самой подачей быстро обжарить на гриле.
- Этот способ приготовления описан для прожарки medium rare. Если вы любите более сильную прожарку, то нужно готовить мясо в духовке на 8-10 минут дольше.
- Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив микрозеленью.