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35 минут назад

Как в ресторане: чем удивить мужчин 23 февраля

Мир24

Вкусно поесть любят все мужчины. Поэтому торжественный ужин в День защитника Отечества – важная, если не самая главная часть праздника. Чем же побаловать своих мужчин?

Как в ресторане: чем удивить мужчин 23 февраля
Фото: Мир24Мир24

Рестораторы советуют остановить выбор на аппетитных блюдах из мяса. Ведь ни один другой продукт не ассоциируется так явно с мужским началом. И если с другими угощениями можно не угадать, то мясо любят практически все мужчины.

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Авторскими рецептами праздничных мясных блюд делятся шеф-повара московских ресторанов.

Лопатка ягненка

Мир24

Полностью раскрыть вкус и аромат бараньей лопатки можно только при длительном томлении на медленном огне со специями и травами. Поэтому на приготовление этого блюда потребуется время. Зато возни с ним минимум: поставил в не горячую духовку и практически забыл. А результат – божественный! Автор рецепта – шеф-повар кафе «Дружба. Мануфактура еды» Иван Яковлев.

Ингредиенты:
  • Лопатка ягненка – 2 шт.
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Шафран – щепотка
  • Тимьян – 5 г
  • Розмарин – 5 г
  • Эстрагон – 5 г
Как приготовить:
  1. Лопатки ягненка обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон шинкованным чесноком вперемешку со специями.
  2. Упаковать в рукав и поставить все это великолепие в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов.
  3. Температура в духовке должна быть не выше, иначе ягненок не протомится, а высохнет и станет жестким.
  4. Подавать его хорошо со свежей зеленью: идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.

Бифштекс с баклажаном и киноа в соусе мисо

Мир24

Этот рецепт от шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – одновременно брутальный и диетический. Ведь крупа киноа – излюбленный продукт тех, кто следит за фигурой и считает калории. Готовить ее быстро и просто – достаточно промыть и сварить. Приготовить сочный бифштекс – тоже вполне посильная задача. Просто его нужно быстро обжаривать на достаточно сильном огне, а не томить.

Ингредиенты:
  • Говяжья вырезка – 300 г
  • Яичный желток – 2 шт.
  • Киноа черная – 20 г
  • Мисо соус острый – 20 г
  • Кетчуп – 30 г
  • Сахар – 10 г
  • Куриный бульон – 80 г
  • Лук репчатый – 10 г
  • Растительное масло – 10 г
  • Перец чили – 6 г
  • Баклажан – 80 г
  • Лук шалот – 4 г
  • Кресс салат – 6 шт.
  • Розмарин (по вкусу)
Как приготовить:
  1. Говядину промыть, порезать на куски и пропустить через мясорубку.
  2. В фарш добавить яичные желтки, соль и перец.
  3. Сформировать из фарша два круглых бифштекса.
  4. Киноа отварить.
  5. Приготовить соус мисо: мелко порезать репчатый лук, пассировать до золотистого цвета.
  6. Добавить готовую пасту мисо, кетчуп, сахар, куриный бульон и уварить до густой консистенции. Отставить полученный соус мисо в сторону.
  7. Баклажан надрезать ножом с двух сторон и жарить во фритюре до готовности.
  8. На сковороду положить немного топленого масла, добавить к нему оливкового и разогреть.
  9. Бифштекс обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо будет готово, когда приобретет ровный коричневый цвет с двух сторон.
  10. На готовые горячие бифштексы положить по кусочку сливочного масла.
  11. Выложить на тарелку готовые бифштексы, киноа, баклажан и украсив все это луком шалот, кресс салатом и розмарином.
  12. Подавать с соусом мисо.

Харчо

Мир24

Многие российские мужчины являются горячими поклонниками грузинской кухни. Специально на такой случай – рецепты двух «мужских» блюд от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:
  • Говядина – 500 г
  • Вода – 2.5 л
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Аджика – 25 г
  • Томатная паста – 100 г
  • Уцхо-сунели – 2 ч .л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Коринадр молотый – 1 ч. л.
  • Имеретинский шафран – 1 щепотка
  • Кинза нарезанная – 2 ст. л.
  • Петрушка нарезанная – 2 ст. л.
  • Копченая соль – по вкусу
Как приготовить:
  1. Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет легко разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варите на медленном огне.
  2. Залить в сотейник растительное масло, добавить нарезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому его не надо обжаривать.
  3. Добавить аджику и нарезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне, помешивая. Главное, чтобы все это не пригорело.
  4. Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, посолить, поставить на огонь. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу острую томатную смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
  5. После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10.
  6. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.

Хинкали с бараниной

Мир24

Сочные хинкали – самый демократичный и при этом невероятно вкусный вариант для ужина. Многие мужчины просто обожают их! Это еще один фирменный рецепт от тбилисца Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:

Для теста:
  • Мука – 500 г
  • Вода – 250 г
  • Соль – 10 г
Для начинки:
  • Баранина – 1000 г
  • Стебель кинзы – 10 г
  • Лук – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Красный перец – по вкусу
Как приготовить:
  1. Муку смешать с небольшим количеством соли. Постепенно добавляя в смесь холодную воду, замесить крутое тесто.
  2. Тщательно вымесить: оно должно стать эластичным, но жестковатым. Дать ему отдохнуть под пленкой.
  3. Для начинки нарезать очень мелко лук и кинзу. Порубить мясо и пропустить его через мясорубку с крупной насадкой.
  4. Смешать фарш, лук и кинзу, посолить и поперчить, добавить немного воды, чтобы фарш получился не жидким, но мягким, и перемешать.
  5. Тесто раскатать, свернуть в плотную колбаску и снова дать ему отдохнуть минимум 15 минут.
  6. Затем колбаску теста нарезать небольшими кусочками, каждый кусочек раскатать в лепешку диаметром около 15 см.
  7. Положить в центр лепешки начинку и залепить края в виде мешочка.
  8. Скрутить их сверху, чтобы мешочек точно не раскрылся при варке.
  9. Отварить хинкали в подсоленной воде в течение 6-8 минут.
  10. При подаче горячих хинкали обязательно нужно поставить на стол мельницу с черным перцем.

Корейка с печеными овощами

Мир24

Это блюдо по рецепту шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева – настоящий кулинарный шедевр. Если вы решитесь его приготовить, то ваш мужчина это оценит. Правда, оно требует некоторых кулинарных навыков. Но зато подумайте сами, каков будет эффект!

Ингредиенты:
  • Корейка ягненка – 150 г
  • Картофельное пюре – 50 г
  • Овощи печеные – 100 г
  • Соус «жаркое» – 20 г
  • Кресс-дайкон – по вкусу
  • Кинза – по вкусу
  • Соус с шиитаке готовый – 20 г
Для соуса «жаркое»:
  • Сливочное масло – 20 г
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Перец красный молотый – по вкусу
Как приготовить:
  1. Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать, остудить. Соус готов.
  2. На 2-3 часа замариновать корейку в соусе «жаркое» и готовом соусе шиитаке (его можно купить в отделах паназиатских продуктов или заказать через интернет).
  3. Затем обжарить корейку целиком на оливковом масле до румяной корочки. Далее готовить в духовке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, затем достать и перед самой подачей быстро обжарить на гриле.
  4. Этот способ приготовления описан для прожарки medium rare. Если вы любите более сильную прожарку, то нужно готовить мясо в духовке на 8-10 минут дольше.
  5. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив микрозеленью.

Приятного аппетита!

Еда,Дмитрий Еремеев,Иван Яковлев,
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