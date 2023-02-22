Кому противопоказано употребление петрушки

Петрушка является наиболее популярной зеленью в России, которую добавляют почти во все блюда. Однако не все знают, что для некоторых категорий людей она может быть ядовитой.

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Дело в том, что масло петрушки токсично, если само растение собрано на второй год после цветения. В его составе присутствует опасное вещество апиола, которое негативно сказывается на состоянии мочевого пузыря, нарушает работу кишечника и плохо влияет на женскую матку.

В первую очередь медики советуют отказаться от употребления петрушки беременным женщинам.

Также добавлять эту зелень в блюда запрещено людям с избытком калия в крови, поскольку подобное чревато образованием камней в почках.