Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Как правильно выбрать муку для блинов

Мира Маркина

Масленичная неделя — отличный повод собрать всех членов семьи за одним столом и побаловать их блинчиками собственного приготовления. Какую муку лучше использовать, чтобы традиционное блюдо стало полезнее для фигуры и здоровья, читайте в материале «Рамблера».

Как правильно выбрать муку для блинов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперты Роспотребнадзора советуют отдать предпочтение овсяной, ржаной, цельнозерновой или любой другой муке грубого помола. В отличие от пшеничной муки высшего сорта такие виды муки менее калорийны и содержат больше ценных питательных веществ — клетчатки, витаминов и минералов.

Еще один важный момент: муку лучше покупать в бумажных пакетах. Благодаря такому способу хранения она лучше насыщается кислородом и дольше сохраняет свои полезные свойства. Специалисты также отметили, что перед замесом теста обязательно стоит просеять муку — это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт.

4 главные ошибки при приготовлении блинов

Если вы хотите снизить калорийность блюда, не кладите в тесто при замешивании сахар и жарьте блины с минимальным добавлением масла. В таком случае дополнить мучные изделия можно будет вкусными и полезными топингами с большим содержанием белков и полезных жиров: творогом, сыром, мясом, рыбой или икрой.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий