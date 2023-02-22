Как правильно выбрать муку для блинов

Масленичная неделя — отличный повод собрать всех членов семьи за одним столом и побаловать их блинчиками собственного приготовления. Какую муку лучше использовать, чтобы традиционное блюдо стало полезнее для фигуры и здоровья, читайте в материале «Рамблера».

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Эксперты Роспотребнадзора советуют отдать предпочтение овсяной, ржаной, цельнозерновой или любой другой муке грубого помола. В отличие от пшеничной муки высшего сорта такие виды муки менее калорийны и содержат больше ценных питательных веществ — клетчатки, витаминов и минералов.

Еще один важный момент: муку лучше покупать в бумажных пакетах. Благодаря такому способу хранения она лучше насыщается кислородом и дольше сохраняет свои полезные свойства. Специалисты также отметили, что перед замесом теста обязательно стоит просеять муку — это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт.