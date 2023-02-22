5 национальных блюд Армении

Горац панир, каршым, сасна клюлик… Это названия старинных армянских блюд, которые звучат как заклинания. А чтобы понять, как они выглядят и из чего их готовят, нужно отправиться в гастрономический тур по древней стране. Итак, раскрываем пять вкусных причин, чтобы приехать в Армению.

Фото: Мир24 Мир24

Причина №1: суп каршым

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Для начала отправимся в Вайоцдзорскую область. Здесь растет много разной зелени, которую принято заготавливать впрок. Оказаться в этих краях и не попробовать каршым – непростительно для гурмана. Это старинное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение. Главный ингредиент – одноименная зелень, немного похожая на сельдерей. Для супа еще потребуется чечевица, булгур, измельченные грецкие орехи, мука, соль и красный перец.

«Каршым растет в основном в высокогорных районах, мы знаем эти места. Это кустарник высотой около полуметра. Собирать его нужно в мае, потому что позже стебли становятся совсем грубыми», – говорит хозяйка местного гостевого дома Гоар Бабаян.

Процесс приготовления большинства армянских блюд трудоемкий. Почти все ингредиенты варят отдельно, потом смешивают. Армянские хозяйки считают: чем дольше варится блюдо, тем оно вкуснее. В готовый суп нужно добавить лаваш.

Причина №2: сыр горац панир

Второе блюдо, которое нужно попробовать – это сыр, который выдерживают под землей или в пепле. Вкус получается очень насыщенным и соленым.

«Обычно мы делаем этот сыр летом, когда коровы едят свежую траву и дают вкусное и качественное молоко. Перед тем, как зарыть сыр, его нужно приготовить и дать настояться в соленой воде хотя бы 20 дней. После достаем, сушим и начинаем слой за слоем уплотнять его в глиняных горшках», – рассказывает Гоар Бабаян.

Сыр утрамбовывают в горшочек с разными приправами: тархун, чабрец, черный перец. Но, чтобы вкусы не смешивались, в один глиняный горшок следует добавлять одну или две приправы.

«Когда горшочек наполнится до краев, накладываем на него белую бумагу и перевязываем куском ткани, – делится рецептом хозяйка. – Осталось перевернуть наполненный горшок и зарыть его в пепле. Теперь надо ждать несколько месяцев, чтобы горац панир был полностью готов».

Причина №3: лепешка гата

Третья причина приехать в гастрономическую Армению – научиться готовить гату в тонире. Для этого сначала замешиваем тесто, режем его на кусочки и раскатываем из них лепешки. В каждую кладем по горстке начинки хориз – это смесь муки, масла и сахара. Закрепляем края теста так, чтобы начинка оказалась внутри и превращаем шар в лепешку.

Существует много рецептов гаты: сладкая, соленая, сухая и мягкая, с разными начинками. Ее запекают в тонире несколько минут.

А продегустировать гату лучше всего в особенном месте, например, в крепости Смбатаберда. Зимой здешние пейзажи приобретают фантастический вид. Местные жители считают большой честью показывать иностранным гостям их историко-культурное наследие, отмечает хозяин гостевого дома Карен Карамян.

«Это одна из сохранившихся крепостей в стране. Оказавшись здесь, понимаешь, насколько люди были преданы своей земле, – говорит он. – Если посмотреть отсюда на окружающие горы, можно увидеть несколько монастырей. Это место обязывает еще больше ценить свою родину, свою семью и род и делать все во благо процветания».

Причина №4: каша харисса

В основе многих блюд армянской кухни лежит пшеница, и каша харисса – не исключение. Густую пшеничную кашу с мясом традиционно долго варят. Для блюда нельзя жалеть масла, так вкус получается еще более насыщенным.

Традиционно хариссу готовят в тонире. Через несколько часов каша приобретает кремовую текстуру и буквально тает во рту. Кстати, хариссу любят не только за ее приятный вкус, но еще и за то, что это отличный повод позвать в гости родственников и друзей. Неслучайно блюдо готовят в большом количестве.

Причина №5: сасна клюлик

В Арагацотнской области, в деревне Ашнак, можно погрузиться в сасунскую культуру. Она интересна своей самобытностью и трепетным отношением к традициям. Здесь можно научиться готовить сасна клюлик – пикантное блюдо из молотой пшеницы и квашеной капусты.

«Я люблю мешать все руками, потому что, на мой взгляд, так передается энергия. Добавляем по очереди все ингредиенты, которые сейчас есть на столе», – показывает основательница гостевого дома Гаяне Малышенко.

В сасна клюлик добавляют красный сладкий и черный перец, а также обязательно базилик – он отвечает за аромат блюда. Еще можно положить любую сушеную зелень.

«Считается, что это повседневное блюдо, но сейчас люди постоянно пытаются упростить свою жизнь. Поэтому его уже не хотят готовить каждый день. Оно же кропотливое. Надо добавить яйцо, обжаренный лук, квашеную капусту, слепить шарики», – рассказывает хозяйка.

Основа супа – бульон из квашеной капусты, который варят с разными специями. Затем в него добавляют шарики-клюлики. Блюдо готовится примерно час. Получается сытный густой суп.