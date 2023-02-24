Без молока или на дрожжах: пять рецептов блинов на Масленицу

Масленичная неделя в 2023 году проходит с 20 по 26 февраля. В каждый из дней праздника принято печь блины и фаршировать их разными начинками, лакомиться самим и угощать гостей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» собрала пять самых распространенных рецептов традиционного масленичного угощения.

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Заварные блины на молоке и воде

Блины в классическом исполнении получаются эластичными и тонкими. Их можно начинять, использовать для блинных тортов или есть пустыми. Их просто готовить: они легко отстают от сковороды, не пригорают и не рвутся.

яйцо куриное — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

горячая вода — 250 мл;

мука пшеничная — 200 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

сахар-песок — 3 ст. л.;

соль — 1⁄2 ч. л. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Тщательно взбить яйца с сахаром и солью. Добавить в смесь молоко, взбить. Всыпать муку, перемешать до исчезновения комков. Слегка помешивая тесто, влить воду, после — масло. Жарить блины на разогретой сковороде, предварительно немного смазав ее маслом.

Хоткейки (американские блинчики)

Хоткейки — прекрасное блюдо на завтрак, которое напоминает русские оладьи. Хоткейки менее жирные, так как пекутся на сухой сковороде. Воздушное лакомство можно приготовить за считаные минуты.

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

мука пшеничная — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар-песок — 2 ст. л.;

ваниль — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Поместить все ингредиенты в миску, перемешать. Тесто должно получиться жидким, но достаточно густым. Разогреть блинную сковороду. Выложить медальоны из теста на горячую поверхность. Смазывать маслом не нужно. Прикрыть крышкой. Когда на оладьях появятся пузырьки — перевернуть на другую сторону. Тоже печь под крышкой. Блюдо прекрасно дополнят свежие ягоды или взбитые сливки.

Пышные блины на дрожжах

Сытные блины, которые, возможно, в детстве готовила ваша бабушка. Если не отступать от следующих инструкций, можно ощутить тот самый вкус из прошлого.

молоко — 500 мл;

мука пшеничная — 1 стакан;

дрожжи свежие — 10 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

сахар-песок — 2 ст. л.;

масло растительное — 50 мл;

соль — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Поместить в чашку дрожжи, 100 миллилитров молока, сахар, муку. Взбить. Оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи начали подниматься. Пока процесс идет, взбить яйца, сахар, соль и растительное масло. Медленно всыпать заранее просеянную муку, добавить оставшееся молоко, опару и хорошенько перемешать. Оставить тесто подниматься под пищевой пленкой на полчаса. Жарить изделия с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом. Во время выпекания накрыть сковороду крышкой, чтобы блины были пышнее.

Блины на кефире заварные

Особенность таких блинов — воздушность и легкость. Тесто тонких лепешек обычно испещрено множеством отверстий. Чтобы не было проблем при переворачивании изделий во время жарки, нужно стараться делать их небольшими.

кефир 2,5 % — 0,5 л;

яйцо куриное — 3 шт.;

мука пшеничная — 250 г;

сахар-песок — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

масло растительное — 20 мл;

масло сливочное — 1 ст. л. Ингредиенты:

Способ приготовления:

В таре взбить яйца с солью и сахаром. Добавить в смесь 2/3 кефира и просеянную муку с содой. Довести до однородной консистенции. Влить оставшийся кефир и растительное масло, снова перемешать. Жарить блины на предварительно разогретой сковороде в течение одной минуты с обеих сторон.

Блины без молока

Вариант пригодится для тех, кто страдает от непереносимости лактозы, или в случае, когда дома нет нужного продукта. Блины на воде не уступают по вкусовым качествам разновидности блюда, в котором есть молоко.

вода — 500 мл;

яйцо куриное — 2–3 шт.;

мука пшеничная — 2 стакана;

сахар-песок — 3 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сода пищевая — 1⁄2 ч. л.;

соль — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Разбить яйца в миску, добавить сахар и соль, взбить. Добавить в смесь воду, соду, масло, муку и замесить тесто. Разогреть сковороду, немного смазать маслом для первого блина. Выпекать с двух сторон до золотистого цвета.

История блюда

В русской кухне блины появились примерно в IX веке. Название происходит от древнерусского слова «млин», которое связано с глаголами «мелю, молоть» и обозначает изделие из смолотого зерна, муки.