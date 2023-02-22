Диетолог раскрыла неожиданную опасность семечек

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что употребление семечек может привести к развитию воспаления в организме. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Как отметила медик, употребление семечек может быть опасно для людей с дивертикулезом кишечника. Это заболевание представляет собой грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Их скопление вызывает воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства.
Кроме этого, жареные семечки за счет термической обработки, которая приводит к окислению жиров в составе, могут поддержать любой воспалительный процесс в организме:
"В том числе аутоиммунного характера, поскольку окисленные жиры будут провоцировать и поддерживать воспаление".