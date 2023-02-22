Эти три начинки для блинов снизят уровень холестерина

В Масленицу многие из нас готовят и едят блины. И вот какие начинки станут не только вкусными, но и полезными для здоровья.

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Сладости, как известно, могут повысить уровень холестерина в крови. Но в этом случае на помощь придут три популярные и вкусные начинки для блинов.

Тёмный шоколад. Одно научное исследование показывает, что уровень «плохого» холестерина у вас может значительно снизиться, если вы съедите блин с миндалём и тёмным шоколадом. Результаты этого исследования были опубликованы в «Журнале Американской кардиологической ассоциации».

Орехи. В них содержится много ненасыщенных жиров, а также совсем небольшое количество насыщенных жиров. Кроме того, в состав орехов входит клетчатка, которая предотвращает всасывание холестерина из кишечника в кровь. И важны в этом плане все виды орехов.