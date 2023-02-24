Когда уже не знаешь как приготовить куриную грудку: видеорецепт

Куриная грудка – продукт, который крайне часто используется на любой кухне. Особенно она популярна среди приверженцев правильного питания или тех, кто следит за своим весом, ведь в ней большое количество белка и она широко известна своими диетическими свойствами.

Однако помимо этого, грудка еще и тот продукт, который слишком быстро надоедает, а многие хозяйки уже испробовали огромное количество разных рецептов, которые позволяют приготовить ее так, чтобы она оставалась сочной. Но однообразие порой слишком утомляет.

«Рамблер» на страницах социальной сети TikTok нашел видеоролик пользовательницы с ником @ana_fox_recipes, в котором она показывает оригинальный способ приготовления куриной грудки. Девушка предлагает сделать из куриного мяса рулеты с добавлением сыра, зелени, майонеза, горчицы и специй.

Подробный рецепт смотрите в видео.