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1 час назад

Когда уже не знаешь как приготовить куриную грудку: видеорецепт

Мира Маркина

Куриная грудка – продукт, который крайне часто используется на любой кухне. Особенно она популярна среди приверженцев правильного питания или тех, кто следит за своим весом, ведь в ней большое количество белка и она широко известна своими диетическими свойствами.

Однако помимо этого, грудка еще и тот продукт, который слишком быстро надоедает, а многие хозяйки уже испробовали огромное количество разных рецептов, которые позволяют приготовить ее так, чтобы она оставалась сочной. Но однообразие порой слишком утомляет.

Рецепт вкусного и полезного ужина на скорую руку: видео

«Рамблер» на страницах социальной сети TikTok нашел видеоролик пользовательницы с ником @ana_fox_recipes, в котором она показывает оригинальный способ приготовления куриной грудки. Девушка предлагает сделать из куриного мяса рулеты с добавлением сыра, зелени, майонеза, горчицы и специй.

Подробный рецепт смотрите в видео.

Ранее «Рамблер» показывал, как приготовить грузинскую закуску пхали.

Еда,Видео,
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