Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Микитюк: крольчатина, конина и баранина самые полезные виды мяса

Ura.Ru

Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Диетолог Микитюк назвала самые полезные виды мяса
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия».

Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог.

Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах.

Ранее URA.RU сообщало, что неконтролируемый набор веса может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. По словам эндокринолога Ольги Малиновской, набор веса может быть связан с ежедневным стрессом.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Еда,Ольга Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий