Диетолог Микитюк назвала самые полезные виды мяса

Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

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«Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия».

Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог.

Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах.

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