Диетолог призвала не бояться потолстеть из-за блинов

Масленица служит поводом для многих (особенно для тех, кто на диете) устроить себе настоящий праздник живота и вдоволь наесться блинами. Вот только на следующий день некоторые судорожно пытаются сжечь все эти вкусные калории, упрекая себя в слабости. Другие ещё во время праздников пытаются взять себя в руках и ищут альтернативы, делая блины малокалорийными и не особо вкусными. Но есть ли в том смысл?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эндокринолог и диетолог DocDeti & DocMed Мария Герасимова развеяла мифы о блинах. По словам эксперта, на Масленицу, как и на многие другие праздники с традиционными блюдами, люди становятся заложниками модели «чем больше ограничений до, тем больше переедания в процессе и страданий после». И сценарий похож:

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короткий период праздников, ограниченный последующим постом;

фоновое диетическое мышление: деление еды на плохую и хорошую, здоровую и вредную, еду для похудения и такую, от которой набирают вес;

предшествующая история диет (читай: хроническое недоедание, обострение ценности вкусной еды, вторичные психоэмоциональные изменения);

много жирной, вкусной калорийной еды.

И много кто начинает по-настоящему себя корить за то, что переел. Мол, после пары дней на весах сразу же будет +10 кило. Однако не мучайте себя этим. От нескольких разовых перееданий вес в долгосрочной перспективе не увеличится. А если грамотно разгрузиться после застолий, то всё вернётся на круги своя. Но есть своеобразные читеры, которые пытаются усидеть на двух стульях: и блинов поел, и низкокалорийных.

Сейчас на прилавках полно альтернатив главному блинному ингредиенту — пшеничной муке. Некоторые считают, что блюдо будет более полезным, если вместо обычной муки использовать рисовую или гречневую. Однако хоть рисовая и гречневая мука звучит как что-то из мира правильного питания, на самом деле ничего, кроме разнообразия, вы с их помощью в рацион не внесёте. Так что не стоит заниматься самообманом.

Например, вы можете приготовить блины на гречневой муке и обезжиренном молоке, если вам нравится. Но только ради вкуса, не пытайтесь себя убедить, что так здоровее и менее калорийно. Многие пытаются также готовить и есть блины без масла, молока, яиц, сахара, сметаны и варенья. Но, как и с другими перекусами, это не имеет смысла, вы только ещё больше будете загоняться по съеденным калориям.

«Идите и ешьте блины. Свои самые любимые. Наслаждайтесь и запоминайте этот вкус. И не стесняйтесь повторять в течение года», — заключила эксперт.