Чем кормить любимых, чтобы они были здоровы

Сегодня День защитника Отечества, мы поздравляем мужчин и желаем их крепкого здоровья. А оно, как известно, складывается из многих факторов, одним из которых без преувеличения считается питание. Чем же кормить возлюбленных, чтобы они всегда были в форме?

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Как лучше всего поздравить мужчин с Днем защитника Отечества? Позаботиться о их здоровье, так как от этого зависит многое — семейное счастье, самочувствие и будущее детей, карьера и перспективы. Здоровье — это не только отсутствие диагнозов, но и благополучие во всех сферах. Мужчины нуждаются в более осознанном подходе к себе, ведь они в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям (мужчины страдают ими чаще), а также чаще страдают вредными привычками, что значительно сокращает продолжительность их жизни. Мужчинам нужно уделять внимание здоровью простаты и уровню холестерина. Важны такие факторы, как наследственность, экология, уровень стресса, уровень физических нагрузок.

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Не на все мы можем повлиять, но позаботиться о полноценном, разнообразном и полезном питании в наших силах, ведь готовят для семьи чаще всего женщины. Мужские порции отличаются от женских, им нужно больше калорий, так как у них больше мышечной массы, которую надо поддерживать. Также мужчинам повезло — у них нет кровопотерь в виде ежедневных менструаций, поэтому они реже страдают от железодефицитной анемии, которая в России в той или иной форме отмечается у каждой второй. Очень важно включить в мужской рацион все группы продуктов, чтобы рацион был максимально разнообразен. А на какие продукты обратить внимание особенно?

Что включить в рацион мужчины?

Белковые продукты

Как уже упоминалось выше, белки — необходимые нутриенты питания человека, а мужской половине человечества они необходимы особенно. Не зря большинство мужчин любит мясо, это самый простой способ удовлетворить потребность в белке, а также в макроэлементах и витаминах, которые в нем содержится. В мясе содержится железо, витамины группы В, а еще содержат аминокислоты, участвующие в построении мышечной массы. Лучше всего в этом вопросе чередовать разные сорта мяса и птицы, в большей степени отдавая предпочтения нежирным. Но и хороший стейк приветствуется, если это не блюдо каждого дня.

Но белковые продукты — это не только мясо, но и рыба, особенно жирные сорта, так как они содержат полиненасыщенные Омега-3 жирные кислоты, которые помогают работе сердца и оздоравливают сосуды. Регулярно предлагайте вашему мужчине сельдь, сардины, скумбрию и лосось, это еще и профилактика проблем с простатой.

Продукты, богатые цинком и селеном

Цинк — важный микроэлемент для здоровья человека, особенно его содержание в еде важно для мужчин, так как он участвует в синтезе тестостерона и процессе развития мужских половых клеток. Также цинк защищает от стресса (а мужчины подвержены стрессовым факторам чаще женщин, а еще хуже нас переживают хронический стресс) и участвует в кроветворении.

Чемпионом по содержанию цинка являются свежие устрицы, с ними не сравнится ни один другой продукт. Но устрицы не всегда и всем доступны, поэтому регулярно включайте в рацион мужчины субпродукты — печень, язык, а также яйца, креветки, кальмары, а также цельнозерновые продукты. Хороший выбор в том числе бобовые и орехи.

Селен

нужен для здорового иммунитета и щитовидной железы, а также влияет на тестостерон — главный половой гормон. В том числе селен полезен при хроническом стрессе и обладает противовоспалительным свойством. Больше всего селена можно получить из бразильских орехов, достаточно всего лишь пару штук, чтобы покрыть дневную потребность в этом элементе. Селен содержится в рыбе и морепродуктах, а еще в субпродуктах — печени и почках.

Продукты, богатые ликопином

Если мы заботимся о здоровье мужчин, нельзя не упомянуть о специфических для них заболеваниях, которые связаны с предстательной железой. От ее состояния зависит самочувствие и интимная часть мужской жизни. Тут на помощь придут продукты, который богаты ликопином — это такой тип каротиноидов (растительных пигментов), который придает овощам и фруктам красный и розовый цвета. Ликопин называют антиоксидантом, который помогает нормализовать артериальное давление, снижать уровень холестерина и бороться с некоторыми видами рака, в частности, раком простаты.