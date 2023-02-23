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2 часа назад

Диетолог Русакова рассказала, какие начинки для блинов самые полезные и сытные

Мира Маркина

Если начинка блинов белковая, то они надолго создадут чувство сытости. Кроме того, у них низкий гликемический индекс. Об этом диетолог Дарья Русакова рассказала "Газете.ру".

По словам специалиста, полезными белковыми начинками будут припущенная или слабосоленая рыба, икра, отварное или запеченое мясо, яйца. Кроме того, можно использовать сметану жирностью не более 10-15%, а также смешать для начинки нежирный творог или творожный сыр со свежей зеленью.

Не стоит превращать блины в основу рациона. Даже если начинка полезная, за один прием пищи лучше не съедать больше двух-трех блинов, — напомнила врач. Совсем отказаться от масленичного блюда или съесть совсем немного стоит тем, у кого болезни ЖКТ, сахарный диабет или избыточный вес.

Дэвид Бекхэм испек блины на камеру и восхитил соцсети: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно выбирать муку для блинов.

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