Названы правила хранения приготовленных блинов

«Если же вы хотите запастись блинами на несколько дней вперед, тогда их нужно заморозить. Срок годности блинчиков как с начинкой из мяса, так и без нее в таком случае увеличивается до 30 дней. Хранить их в морозильной камере нужно в специальных герметичных пакетах. А вот блинчики со сладкими начинками, а также с грибами и картофелем сохраняют свои свойства в морозилке в течение двух-четырех месяцев», — добавила Вохмянина.