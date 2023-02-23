Эксперты назвали полезные свойства манной крупы

Мука грубого помола помогает укрепить здоровье сердца.

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Издание Al Jazeera сообщает, что манная крупа – это мука грубого помола, которая ощутимо полезнее для здоровья, чем обычная.

В такой пище содержится большое количество фолиевой кислоты, хорошо влияющей на иммунную систему.

Также крупа богата белком и железом, защищающим от анемии. Кроме того, такой состав позволяет эффективно бороться с хронической усталостью.