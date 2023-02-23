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1 час назад

Эксперты назвали полезные свойства манной крупы

Волгоградская правдаиещё 1

Мука грубого помола помогает укрепить здоровье сердца.

Эксперты назвали полезные свойства манной крупы
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Издание Al Jazeera сообщает, что манная крупа – это мука грубого помола, которая ощутимо полезнее для здоровья, чем обычная.

В такой пище содержится большое количество фолиевой кислоты, хорошо влияющей на иммунную систему.

Также крупа богата белком и железом, защищающим от анемии. Кроме того, такой состав позволяет эффективно бороться с хронической усталостью.

Специалисты отмечают, что регулярное потребление такой пищи позволяет существенно снизить вероятность развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, манная крупа улучшает работу пищеварительной системы.

Еда,
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