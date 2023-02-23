Четыре лучших продукта для завтрака, чтобы сжечь жир

Каждый день нужно начинать со здорового завтрака, если вы действительно хотите избавиться от лишних килограммов. И помогут в этом следующие продукты.

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Эти продукты на завтрак помогут вам быстрее сжечь жир. Попробуйте их.

Ягоды. Среди них - клубника, клюква, черника, малина, ежевика, ягоды акаи. К примеру, в клюкве содержится много антиоксидантов и антоцианов. Последние отличаются противовоспалительными свойствами. Добавьте свежие ягоды в овсянку или смузи.

Семена чиа. Они богаты питательными веществами, содержат растворимую клетчатку, магний, кальций, марганец, омега-3. Согласно научным исследованиям, растворимая клетчатка с рационе связана со снижением веса. А ещё в семенах чиа много белка, который уменьшает чувство голода.

Яйца. В них содержится большое количество витаминов и минералов. Нельзя забывать и о белке, который даёт ощущение сытости.

Авокадо. Этот продукт высококалориен, но также содержит много фолиевой кислоты, витаминов С, К, калия, клетчатки, ненасыщенных жиров, полезных для сердца.