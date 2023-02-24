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39 минут назад

Яйца по-турецки и пхали по-грузински: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Яйца по-турецки и пхали по-грузински: 5 лучших рецептов недели
Фото: UnsplashUnsplash

Кружевные блинчики, булочки лучше, чем у мамы, хрустящий картофель "по-деревенски" и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

Грузинская закуска пхали

Пхали – это традиционная закуска на основе грецких орехов с добавлением овощей и зелени. Блюдо напоминает паштет, но без мяса.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Очищенные грецкие орехи 180 г
  • Винный уксус 1 ч. л.
  • Соль, свежемолотый перец по вкусу
  • Приправа хмели-сунели 1 ч. л.
  • Вода 50 мл
  • Чеснок 3 зубчика
  • Свекла 200 г
  • Морковь 200 г
  • Шпинат 100 г

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Хрустящий картофель "по-деревенски"

Картофель, казалось бы, самое простой и распространенный продукт. Однако и его можно приготовить оригинально. Как приготовить картофель так, чтобы он стал прекрасным гарниром для любого стола? Для этого нужно нарезать картофель дольками, отварить в кипящей воде буквально три минуты, а затем, чтобы он стал хрустящим и румяным, добавить специй и запечь в духовке.

Подробный рецепт смотрите здесь.

Яйца по-турецки

Если вам наскучили однообразные завтраки и вы ищете новых рецептов и идей, то вам точно стоит попробовать приготовить пряные яйца по-турецки.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 3 яйца
  • 200 граммов йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • Паприка

Что делать с ингредиентами дальше? Смотрите в видео здесь.

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Кружевные блинчики

Масленичная неделя близится к концу, и самое время готовить блины, если вы этого еще не сделали. Делимся рецептом тоненьких кружевных блинчиков.

Для их приготовления вам понадобится:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 200-250 г
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст. ложки

Полный рецепт читайте здесь.

Булочки из детства

Вкус тех самых булочек мы помним с детства. Но, оказывается, их вполне по силам приготовить самостоятельно.

Ингредиенты:

  • Молоко - 1 литр
  • Соль - 1 столовая ложка
  • Сахар - 6 столовых ложек
  • Сливочное масло - 200 граммов
  • Сухие дрожжи - 1 пакетик
  • Яйца - 3 штуки
  • Мука - 1200-1300 граммов

Подробный рецепт читайте здесь.

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