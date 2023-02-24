Яйца по-турецки и пхали по-грузински: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Кружевные блинчики, булочки лучше, чем у мамы, хрустящий картофель "по-деревенски" и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Пхали – это традиционная закуска на основе грецких орехов с добавлением овощей и зелени. Блюдо напоминает паштет, но без мяса.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Полный рецепт смотрите в видео здесь.
Картофель, казалось бы, самое простой и распространенный продукт. Однако и его можно приготовить оригинально. Как приготовить картофель так, чтобы он стал прекрасным гарниром для любого стола? Для этого нужно нарезать картофель дольками, отварить в кипящей воде буквально три минуты, а затем, чтобы он стал хрустящим и румяным, добавить специй и запечь в духовке.
Подробный рецепт смотрите здесь.
Если вам наскучили однообразные завтраки и вы ищете новых рецептов и идей, то вам точно стоит попробовать приготовить пряные яйца по-турецки.
Для приготовления вам понадобятся:
Что делать с ингредиентами дальше? Смотрите в видео здесь.
Масленичная неделя близится к концу, и самое время готовить блины, если вы этого еще не сделали. Делимся рецептом тоненьких кружевных блинчиков.
Для их приготовления вам понадобится:
Полный рецепт читайте здесь.
Вкус тех самых булочек мы помним с детства. Но, оказывается, их вполне по силам приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
Подробный рецепт читайте здесь.