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2 часа назад

Перечислены самые полезные сладости для детей

Секрет Фирмы

Дети — главные любители сладостей. Но с учётом того, как много взрослые твердят о вреде леденцов и шоколадок, даже трудно представить, что и среди вкусняшек есть полезные экземпляры. Однако это действительно так. Причём в списке не одна и не две позиции. Правда, обычные конфеты в него не входят. Всё потому, что невредный сахар содержится в натуральном виде, а не в переработанном, рассказала «Лайфу» врач-гастроэнтеролог Татьяна Харькина.

Перечислены самые полезные сладости для детей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Самые полезные сладости — это сухофрукты. Несмотря на то что в них много углеводов, сахар же остаётся натуральным, да и вредных добавок здесь нет.

Из сухофруктов можно сделать даже полезные конфеты, добавив к ним орехи и ещё чего-нибудь помаленьку. Орешки и сами по себе полезны — богаты полиненасыщенными жирными кислотами и стимулируют умственную активность.

Минимум вредных веществ содержится в мармеладе промышленного производства, а для его приготовления добавляется полезный пектин.

Также хороши пастила и зефир. Их готовят из фруктового пюре с добавлением яичного белка, сахара и пектина.

Ещё один продукт в топе — козинаки. Они состоят из натурального мёда, семян подсолнечника, орехов и кунжута, богатого калием, фосфором, магнием и антиоксидантами.

Польза есть и в натуральном мёде. Немного его можно есть и без всего, а также добавлять в творог, каши и фрукты.

Еда,
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