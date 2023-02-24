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3 часа назад

Врач рассказала о воздействии винограда на здоровье. Есть плюсы и минусы

Секрет Фирмы

Многие любят виноград, а некоторые и вовсе не могут представить себе жизни без него. Считается, что, как и все натуральные продукты, он полезен. Это правда: ягоды улучшают работу мозга и помогают бороться со старостью. Но, как выяснилось, есть случаи, когда их лучше избегать. Эндокринолог клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Татьяна Охотникова рассказала о достоинствах и недостатках винограда.

Врач рассказала о влиянии винограда на здоровье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Виноград содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, ретинол, калий, медь и фитонутриенты. Причём больше всего полезных веществ не в мякоти, а в косточках и кожуре.

В плодах есть ресвератрол, который помогает организму бороться с опухолями и омолаживает его. Также содержащиеся в винограде вещества укрепляют сердце и сосуды, выводят токсины.

Но надо не забывать, что виноград не стоит есть при сахарном диабете. Кроме этого, он плохо сочетается с продуктами, богатыми железом. Лучше его убрать из рациона людям с анемией.

Также надо помнить, что виноград может провоцировать аллергию.

Еда,
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