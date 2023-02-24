Если человек предрасположен к негативному влиянию кофеина, пить кофе лучше в спокойной обстановке. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала эндокринолог Наталья Кирдянкина.

Прежде всего, если пить кофе на ходу, можно облиться, поперхнуться, обжечься. Вред для здоровья будет, только если человек восприимчив к кофеину и у него, например, может повыситься артериальное давление. В таком случае пить кофе лучше спокойно, никуда не торопясь и ни о чем не переживая.

Важно и то, какой вид кофе человек берет с собой и пьет по дороге куда-то. При непереносимости лактозы от кофе с молоком и сахаром может начаться брожение в кишечнике. Чтобы избежать такой проблемы, стоит брать напиток на безлактозном молоке или выбирать виды кофе, в приготовлении которых молоко не используется.

Пить кофе лучше в первой половине дня, поскольку напиток воздействует на центральную нервную систему: может возникнуть возбуждение, тревога. Возможны и проблемы со сном. Перед работой кофе не принесет вреда, но пить его вместо полноценного завтрака не стоит.

В целом для здорового человека безопасны 400 мг кофеина в день, если учесть кофеиносодержащие препараты или другие напитки на кофеине. С таким количеством кофеина натуральный, не растворимый напиток без молока или на растительном молоке и без сахара не принесет вреда здоровью и не повлияет на самочувствие в конкретный день.