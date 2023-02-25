Эксперт рассказала россиянам о самых вредных продуктах для ЖКТ

Врач-кардиолог Светлана Павличенко назвала сладости и пакетированные соки самыми вредными продуктами для ЖКТ.

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Самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. К ним относятся сладости, пакетированные соки, красное мясо и мясопродукты.

Кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Светлана Павличенко отмечает, что самыми опасными являются продукты глубокой переработки, которые содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника.

Среди них, для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вредны сладости и сахар, так как их избыточное употребление нарушает баланс кишечного микробиома: подавляет рост и размножение благотворной микрофлоры, а также питает условно-патогенные микроорганизмы, при неблагоприятных условиях способные вызвать заболевания.

Также, врач отметила, что сахар вызывает жировое перерождение печени. Именно поэтому следует ограничить потребление данного продукта до 25 грамм в день.

Помимо вышеперечисленного, для желудка и кишечника опасны сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат высокое количество сахара. Они раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, что может вызвать метеоризм.