Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Эксперт рассказала россиянам о самых вредных продуктах для ЖКТ

Vse42.ruиещё 1

Врач-кардиолог Светлана Павличенко назвала сладости и пакетированные соки самыми вредными продуктами для ЖКТ.

Эксперт рассказала россиянам о самых вредных продуктах для ЖКТ
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. К ним относятся сладости, пакетированные соки, красное мясо и мясопродукты.

Кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Светлана Павличенко отмечает, что самыми опасными являются продукты глубокой переработки, которые содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника.

Среди них, для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вредны сладости и сахар, так как их избыточное употребление нарушает баланс кишечного микробиома: подавляет рост и размножение благотворной микрофлоры, а также питает условно-патогенные микроорганизмы, при неблагоприятных условиях способные вызвать заболевания.

Также, врач отметила, что сахар вызывает жировое перерождение печени. Именно поэтому следует ограничить потребление данного продукта до 25 грамм в день.

Помимо вышеперечисленного, для желудка и кишечника опасны сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат высокое количество сахара. Они раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, что может вызвать метеоризм.

Вредны для ЖКТ и красное мясо и продукты его переработки. Они повышают риск злокачественных опухолей кишечника. Рекомендуется употреблять красное мясо не чаще двух раз в неделю и обязательно в сочетании с овощами. Об этом пишет Газета.ru.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий