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2 часа назад

Как выбрать недорогие и качественные продукты на Масленицу

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В канун Масленицы регулярно дорожают продукты для этого праздника. В этом году так называемый индекс блинов вырос на 8 процентов. Представитель продуктового ритейлера Анна Смольянова рассказала, на что следует обращать внимание при покупке продуктов и какая еда подорожала сильнее прочей.

Как выбрать недорогие и качественные продукты на Масленицу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Смольянова говорит, что подорожали не только соль, сахар, мука и молоко, но и продукты для начинки блинов.

«Больше всего это коснулось, конечно же, икры. Ее цена стала выше на 50–70 рублей за 150 граммов. На втором месте – варенье. Его цена выросла на 30–40 рублей», – рассказала специалист.

Цены в интернете тоже поднялись, но не так сильно. Поэтому для экономии можно заказывать все необходимое там, передает «Вечерняя Москва».

А как распознать некачественную смесь для приготовления блинов, разъяснили в Роскачестве. При покупке стоит обратить внимание на состав. В нем обязательно должны быть яичный порошок, сахар, соль и сухое молоко. Также если во время готовки блины разваливаются и странно пахнут, то смесь для их приготовления была низкого качества.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о правилах хранения готовых блинов. Этот продукт можно оставить в холодильнике всего на сутки.

Еда,
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