Доктор рассказал, какие продукты «доставляют» радиацию в организм

Вряд ли на прилавках магазинов или на рынке можно обнаружить то, что выращивается или производится недалеко от ядерных катастроф или мест испытаний ядерного оружия. Однако существует перечень продуктов, способных «доставить» в человеческий организм радионуклиды стронция-90, цезия-137, углерода-14 и трития, плутония-239 и плутония-240. Об этом порталу LIFE рассказал директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.