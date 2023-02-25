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1 час назад

Доктор рассказал, какие продукты «доставляют» радиацию в организм

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Вряд ли на прилавках магазинов или на рынке можно обнаружить то, что выращивается или производится недалеко от ядерных катастроф или мест испытаний ядерного оружия. Однако существует перечень продуктов, способных «доставить» в человеческий организм радионуклиды стронция-90, цезия-137, углерода-14 и трития, плутония-239 и плутония-240. Об этом порталу LIFE рассказал директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.

Доктор рассказал, какие продукты «доставляют» радиацию в организм
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«На первом месте — злаки: хлеб, хлебобулочные изделия, мучное, крупы. Злаковые культуры поглощают радионуклиды из почвы, а после передают их человеку. Кроме того, радиацию хорошо поглощают и отдают молоко, картофель, овощи и фрукты», — заявил эксперт.

По словам специалиста, активно впитывают в себя радиацию мясо, грибы, черника и клюква. К «радиоактивным угощениям» относят также морепродукты. Шамин уточнил, что речь идёт о принципиальном наличии в них радионуклидов — говорить о какой-то серьёзной ядерной угрозе для среднестатистического россиянина от употребления молока или яблок не приходится.

«Конечно, при том условии, что товар приобретён у добросовестного продавца, имеет необходимые сертификаты качества. Впрочем, при покупке продуктов у непонятых поставщиков скорее велик риск пищевого отравления, чем приобретения "картошки из Чернобыля"», — заключил доктор наук.

Еда,фармсинтез,
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