Доктор рассказал, какие продукты «доставляют» радиацию в организм

Вряд ли на прилавках магазинов или на рынке можно обнаружить то, что выращивается или производится недалеко от ядерных катастроф или мест испытаний ядерного оружия. Однако существует перечень продуктов, способных «доставить» в человеческий организм радионуклиды стронция-90, цезия-137, углерода-14 и трития, плутония-239 и плутония-240. Об этом порталу LIFE рассказал директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.
«На первом месте — злаки: хлеб, хлебобулочные изделия, мучное, крупы. Злаковые культуры поглощают радионуклиды из почвы, а после передают их человеку. Кроме того, радиацию хорошо поглощают и отдают молоко, картофель, овощи и фрукты», — заявил эксперт.
По словам специалиста, активно впитывают в себя радиацию мясо, грибы, черника и клюква. К «радиоактивным угощениям» относят также морепродукты. Шамин уточнил, что речь идёт о принципиальном наличии в них радионуклидов — говорить о какой-то серьёзной ядерной угрозе для среднестатистического россиянина от употребления молока или яблок не приходится.
«Конечно, при том условии, что товар приобретён у добросовестного продавца, имеет необходимые сертификаты качества. Впрочем, при покупке продуктов у непонятых поставщиков скорее велик риск пищевого отравления, чем приобретения "картошки из Чернобыля"», — заключил доктор наук.