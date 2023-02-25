Диетолог назвал лучшее и худшее масло для жарки

Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде масла, а также о том, какое масло будет для организма полезнее.

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По его словам, раньше бытовало мнение, что все животные масла вредны для нас, а растительные, наоборот, однозначно полезны. Однако позже ученые поняли, что маргарины, получаемые из растительных масел, намного опаснее любого животного жира.

В частности, содержащиеся в маргарине транс изомеры жирных кислот напрямую способствуют развитию раннего атеросклероза и его возможных осложнений в виде инсультов и инфарктов.

Врач объяснил, что еще позже стало известно о вреде масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега 6. Среди них выделяют кукурузное и подсолнечное масло. Они становятся опасны, если превышается норма потребления. По словам диетолога, допустимая норма подсолнечного или кукурузного масла — 1-2 чайные ложки в день. При условии потребления сверх этой нормы, в организме повышается уровень воспаления, в том числе нейровоспаления, которое может приводить к болезни Альцгеймера.

При этом оливковое масло Гинзбург назвал полезным, но отметил, что не все его любят.

Диетолог объяснил, что сейчас есть полезная альтернатива простому подсолнечному маслу — высокоолеиновое подсолнечное масло. В нем ПНЖК омега 6 заменены на олеиновую кислоту, которой в нем больше, чем в оливковом масле. По вкусу и свойствам это масло не отличить от привычного нам подсолнечного масла. Скоро, как пообещал врач, производство этого масла выйдет на новый уровень,, и его цена снизится.