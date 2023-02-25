Почему пророщенную картошку лучше не есть, даже если хочется? Отвечает врач

Вот так полезешь, бывает, в отделение для овощей, и обнаружишь клад в виде проросшей морковки, лука или картошки. Почешешь репку и решишь, что ничего страшного не случилось, плесени-то нет. Поэтому и в блюдо сгодится. Вот только гастроэнтеролог Евгения Атькова так не считает. Она объяснила, какие овощи с ростками есть можно, а какие лучше отложить для врага.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Проросший корнеплод или луковица — дело житейское и привычное. Такие луковички или чесночки с перьями даже полезнее будут, в зелёных проростках полно белка, поэтому их так любят приверженцы ЗОЖ.

С морковкой, свёклой и прочими редьками тоже ничего криминального не произойдёт. Они просто потеряют львиную долю полезных веществ, но не отравят и до ручки не доведут.

Но то же самое очень сложно сказать про картошку. В ней изначально содержится соланин — растительный алкалоид, который организм воспринимает как яд. В зрелой и не старой картошке его с гулькин нос, особенно после тепловой обработки. А вот если картошка лежит, то соланин начинает копиться. В местах его скопления появляются зелёные пятна, которые обязательно нужно срезать, причём от души так.

Когда картофель прорастает, количество соланина тоже увеличивается. Но если у картошки просто проклюнулись небольшие глазк_и_, то и ничего страшного, это всё ещё не критично. Но если ростки вымахали на три сантиметра и больше, то такую картошку лучше не есть, иначе можно следующий день провести в заточении и в большой задумчивости (в туалете с диареей, кто не понял).