Диетолог рассказала, как правильно есть картофель

Картофель не следует сочетать с определенными продуктами, так как это может привести к развитию ожирения. Об этом заявила врач-диетолог Инна Зорина. Она объяснила, как правильно есть блюда с картошкой.

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Медицинский специалист утверждает, что картофель рекомендуется съедать в первой половине дня. Это обусловлено тем, что в данный период поджелудочная железа человека наиболее активна. Также врач советует не сочетать картофель с жирным мясом, различными соусами и маслом, передает издание E1.Ru.