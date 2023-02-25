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1 час назад

Диетолог Зорина рассказала, как правильно есть картофель

Слово и Дело

Картофель не следует сочетать с определенными продуктами, так как это может привести к развитию ожирения. Об этом заявила врач-диетолог Инна Зорина. Она объяснила, как правильно есть блюда с картошкой.

Диетолог рассказала, как правильно есть картофель
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что картофель рекомендуется съедать в первой половине дня. Это обусловлено тем, что в данный период поджелудочная железа человека наиболее активна. Также врач советует не сочетать картофель с жирным мясом, различными соусами и маслом, передает издание E1.Ru.

Однако некоторым людям употребление картофеля может быть противопоказано. По словам российских врачей-диетологов, основными противопоказаниями являются наличие сахарного диабета, ожирения, а также гастрита с пониженным уровнем кислотности.

Еда,
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