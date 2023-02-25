Известная модель поделилась рецептом идеальных блинов

«Идет масленичная неделя, а это значит, что можно официально лакомиться блинчиками! У меня блины ассоциируются с детством, с чем-то очень теплым и уютным. Блинчики с маслом, приготовленные бабушкой, когда-то были самыми вкусными и очень долгожданными. А теперь это любимое лакомство моего сыночка», — рассказала она.