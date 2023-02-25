ТОП 5 продуктов для эффективного похудения

Подготовка к лету начинается уже зимой и спортивные клубы наполняются желающими привести себя в форму. Опытные спортсмены знают, что для того, чтобы похудеть не достаточно одних тренировок, нужно еще и корректировать питание. Редакция Моя Москва. Онлайн узнала у профессионального тренера и основателя фитнес проекта CROSSTAR Максима Гуськова какие продукты необходимо есть, чтобы быть в хорошей форме к пляжному сезону.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Перед тем как скажу про продукты, хочу отметить, что человеку если он хочет похудеть, то ему не суперпринципиально какие продукты он будет есть. Ему важно количество калорий и КБЖУ. Технически можно похудеть питаясь в одном Макдональдсе. Но это очень сложно. Поскольку по калоражу это условно один бургер. И такое в практику никто не берет.

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На первом месте топа продуктов стоит еда с высоким содержанием клетчатки. В первую очередь это овощи. Далее идет нежирное мясо: курица, индейка. Можно жирную рыбу. На третьем месте расположились фрукты.

С фруктами момент такой, что много сахара. Калорий условно пачка. Фрукты, как сладости должны быть под контролем, потому как они в большом объеме могут мешать худеть. Для пополнения витаминных запасов не стоит есть килограмм мандарин. Одного апельсина в день будет вполне достаточно.

Четвертое место рейтинга занимают молочные продукты.

Молочные продукты такие как творог, молоко, богаты кальцием. Эти продукты очень популярны у спортсменов. Просто они позволяют не ломать себе ничего. Они делают кости крепче.

И почетное место занимает простая вода.

Нужно больше пить. Мы все знаем, что человек на 70 процентов состоит из воды, а мышцы на 80 процентов. И если мы будем обезвоживаться, во время тренировки, то мышцы теряют электропроводимость свою и начинаются судороги, потеря работоспособности. Поэтому вода очень важна в рационе.