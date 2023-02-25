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2 часа назад

ТОП 5 продуктов для эффективного похудения

Моя Москва.онлайн

Подготовка к лету начинается уже зимой и спортивные клубы наполняются желающими привести себя в форму. Опытные спортсмены знают, что для того, чтобы похудеть не достаточно одних тренировок, нужно еще и корректировать питание. Редакция Моя Москва. Онлайн узнала у профессионального тренера и основателя фитнес проекта CROSSTAR Максима Гуськова какие продукты необходимо есть, чтобы быть в хорошей форме к пляжному сезону.

ТОП 5 продуктов для эффективного похудения
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Перед тем как скажу про продукты, хочу отметить, что человеку если он хочет похудеть, то ему не суперпринципиально какие продукты он будет есть. Ему важно количество калорий и КБЖУ. Технически можно похудеть питаясь в одном Макдональдсе. Но это очень сложно. Поскольку по калоражу это условно один бургер. И такое в практику никто не берет.

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На первом месте топа продуктов стоит еда с высоким содержанием клетчатки. В первую очередь это овощи. Далее идет нежирное мясо: курица, индейка. Можно жирную рыбу. На третьем месте расположились фрукты.

С фруктами момент такой, что много сахара. Калорий условно пачка. Фрукты, как сладости должны быть под контролем, потому как они в большом объеме могут мешать худеть. Для пополнения витаминных запасов не стоит есть килограмм мандарин. Одного апельсина в день будет вполне достаточно.

Четвертое место рейтинга занимают молочные продукты.

Молочные продукты такие как творог, молоко, богаты кальцием. Эти продукты очень популярны у спортсменов. Просто они позволяют не ломать себе ничего. Они делают кости крепче.

И почетное место занимает простая вода.

Нужно больше пить. Мы все знаем, что человек на 70 процентов состоит из воды, а мышцы на 80 процентов. И если мы будем обезвоживаться, во время тренировки, то мышцы теряют электропроводимость свою и начинаются судороги, потеря работоспособности. Поэтому вода очень важна в рационе.

А как без потрясений войти в спортивный режим и начать подготовку к пляжному сезону можно прочитать в интервью Максима Гуськова, где он раскрыл секреты правильных измерений параметров своей фигуры и как отслеживать изменения силуэта.

Еда,Максим Гуськов,McDonald's,
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