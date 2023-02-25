Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Сытно и вкусно: готовим блинчики с курицей и грибами

Eva.ru

Предпоследний день масленицы важно как следует отметить блинчиками! Предлагаем приготовить сытный вариант с курицей и грабами, чтобы накормить семью и оставить на завтрак.

Сытно и вкусно: готовим блинчики с курицей и грибами
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для блинов:

Молоко — 300 мл

Вода кипяток — 350 мл

Яйца — 2 штуки

Сахар — 2,5 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Подсолнечное масло — 30 мл

Мука — 210 г

Для начинки:

Куриное филе

Лук репчатый

Шампиньоны

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло для жарки

Сливочное масло — 30 г

Процесс приготовления:

В миске смешать яйца, сахар и соль, взбить венчиком до объединения. Добавить холодное молоко, подсолнечное масло без запаха, перемешать. Добавить просеянную муку, снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Постоянно помешивая, влить кипяток. Хорошенько перемешать массу. Тесто должно быть в меру жидким. Оставить тесто на 1 час, оно должно полностью остыть. Спустя время испечь блины.

Филе помыть, отварить до готовности в подсоленной воде. Полностью остудить. Порвать руками на мелкие кусочки. Лук помыть, почистить, нарезать на мелкие кусочки. Грибы почистить, порезать.

Сковороду разогреть с оливковым маслом. Выложить лук, потомить до золотистого цвета. К луку добавить грибы и курицу, обжарить до румяного оттенка. Добавить кусочек сливочного масла. Посолить, поперчить, добавить специи, перемешать. Добавить майонез или сметану, перемешать. Потомить пару минут. Переложить в тарелку, остудить.

Сформировать блинчики с начинкой, подавать со сметаной.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий