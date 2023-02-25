Сытно и вкусно: готовим блинчики с курицей и грибами

Предпоследний день масленицы важно как следует отметить блинчиками! Предлагаем приготовить сытный вариант с курицей и грабами, чтобы накормить семью и оставить на завтрак.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Для блинов:

Молоко — 300 мл

Вода кипяток — 350 мл

Яйца — 2 штуки

Сахар — 2,5 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Подсолнечное масло — 30 мл

Мука — 210 г

Для начинки:

Куриное филе

Лук репчатый

Шампиньоны

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло для жарки

Сливочное масло — 30 г

Процесс приготовления:

В миске смешать яйца, сахар и соль, взбить венчиком до объединения. Добавить холодное молоко, подсолнечное масло без запаха, перемешать. Добавить просеянную муку, снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Постоянно помешивая, влить кипяток. Хорошенько перемешать массу. Тесто должно быть в меру жидким. Оставить тесто на 1 час, оно должно полностью остыть. Спустя время испечь блины.

Филе помыть, отварить до готовности в подсоленной воде. Полностью остудить. Порвать руками на мелкие кусочки. Лук помыть, почистить, нарезать на мелкие кусочки. Грибы почистить, порезать.

Сковороду разогреть с оливковым маслом. Выложить лук, потомить до золотистого цвета. К луку добавить грибы и курицу, обжарить до румяного оттенка. Добавить кусочек сливочного масла. Посолить, поперчить, добавить специи, перемешать. Добавить майонез или сметану, перемешать. Потомить пару минут. Переложить в тарелку, остудить.