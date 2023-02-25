Роспотрбнадзор объяснил, как выбрать топленое масло без химии

Топлёное масло — это то же сливочное, но только очищенное от всех примесей. Поэтому оно считается полезнее. Как ни удивительно, покупатели всё равно могут наткнуться на продукт с привкусом химикатов и нефтепродуктов, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Она дала несколько советов, как не прогадать с выбором топлёного масла и как его правильно хранить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первым делом Головкова посоветовала присмотреться к этикетке и упаковке. Маркировка должна быть чёткая, а на поверхности упаковки недопустимы вмятины. Насторожить должны любые дефекты в заделке упаковочного материала и уж тем более плесень на нём.

Вообще внешне топлёное масло немного отличается от сливочного. Оно менее плотное по консистенции и мягкое. Эксперт Роспотрбнадзора отметила, что цвет масла должен быть равномерным — от светло- до тёмно-жёлтого. После покупки обязательно понюхайте продукт, попробуйте на вкус. Если чувствуете прогорклость или окисленный, металлический привкус, то с маслом что-то не так. Также не должно быть у него привкуса химикатов и нефтепродуктов.

По ГОСТу в составе должно быть качественное сливочное масло, пищевой краситель каротин, антиокислитель бутилгидрокситолуол и питьевая вода.

Головкова посоветовала хранить топлёное масло на нижней полке холодильника или вообще в овощном отсеке. Срок хранения в таких условиях может быть 30 суток. Масло можно и заморозить, просто тогда оно потеряет часть полезных свойств.