Нутрициолог рассказала, что будет, если есть блины каждый день

ъНа масленичную неделю принято объедаться блинами, причем желательно ежедневно, чтобы не прослыть человеком скучным и некомпанейским. Традиции — это классно, но как реагирует организм на такую дозу углеводов? Нутрициолог Татьяна Беликова рассказала ресурсу «Спорт-Экспресс», что будет, если есть блины каждый день.
Оптимальная норма блинов, по мнению Татьяны — две-три штуки за всю Масленицу. Если съесть больше, очень скоро вы вновь почувствуете голод. Казалось бы, должно быть ровно наоборот, но все дело в том, что блины — это быстрые углеводы, которые провоцируют резкий выброс инсулина и последующее снижение уровня глюкозы в крови.
От популярных начинок — сгущенки, сметаны и варенья — увы, тоже лучше отказаться. Татьяна рекомендует заменить их на отварную курицу, индейку, запеченные фрукты и овощи. К фруктам нутрициолог милостиво разрешает добавить корицы.
Забыть о блинах вовсе стоит при диабете, инсулинорезистентности, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Впрочем, их ежедневное поедание даже для здорового организма то еще испытание: печень, желчный пузырь и желудок получают от такого рациона двойную нагрузку. Не говоря уже о самом очевидном минусе — быстром наборе веса.
Как же тогда праздновать Масленицу, спросите вы? Татьяна советует заменить заменить пшеничную муку на нутовую, рисовую, гречневую или льняную, а еще добавить в тесто клетчатку и отруби. Против этого рецепта ни один нутрициолог не станет возражать.