Прокисший творог: поможет ли термообработка?

Подходит к концу Масленичная неделя, и все, кто ещё не отдал дань традиции и не побаловал себя блинчиком, могут успеть это сделать до Великого поста. Одна из самых любимых и полезных начинок для блинов – это творог. Вот только продукт это скоропортящийся. Возможно ли использовать в пищу творог с истекшим сроком годности либо если он испортился при несоблюдении режима хранения?

Фото: Сибмеда Сибмеда

Как рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, использовать для приготовления пищи прокисший творог категорически не рекомендуется, даже термообработка не сделает этот продукт безопасным.

Дело в том, что в испорченном твороге начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Конечно, в случае термической обработки часть их погибает, но далеко не все.

Кроме этого, отмечает эксперт, важно помнить, что термообработка практически не воздействует на микотоксины – продукты жизнедеятельности грибов, а эти вещества токсичны для человека.

«А если в твороге развился стафилококк, то и его токсин при тепловой обработке не разрушается», – отмечает эксперт.