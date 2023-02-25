Прокисший творог: поможет ли термообработка?

Подходит к концу Масленичная неделя, и все, кто ещё не отдал дань традиции и не побаловал себя блинчиком, могут успеть это сделать до Великого поста. Одна из самых любимых и полезных начинок для блинов – это творог. Вот только продукт это скоропортящийся. Возможно ли использовать в пищу творог с истекшим сроком годности либо если он испортился при несоблюдении режима хранения?
Как рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, использовать для приготовления пищи прокисший творог категорически не рекомендуется, даже термообработка не сделает этот продукт безопасным.
Дело в том, что в испорченном твороге начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Конечно, в случае термической обработки часть их погибает, но далеко не все.
Кроме этого, отмечает эксперт, важно помнить, что термообработка практически не воздействует на микотоксины – продукты жизнедеятельности грибов, а эти вещества токсичны для человека.
«А если в твороге развился стафилококк, то и его токсин при тепловой обработке не разрушается», – отмечает эксперт.
Употребление такого продукта может привести к пищевому отравлению, а также негативно повлиять на работу микробиоты кишечника, которая играет важную роль в поддержании иммунитета.