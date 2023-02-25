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1 час назад

Прокисший творог: поможет ли термообработка?

Сибмеда

Подходит к концу Масленичная неделя, и все, кто ещё не отдал дань традиции и не побаловал себя блинчиком, могут успеть это сделать до Великого поста. Одна из самых любимых и полезных начинок для блинов – это творог. Вот только продукт это скоропортящийся. Возможно ли использовать в пищу творог с истекшим сроком годности либо если он испортился при несоблюдении режима хранения?

Прокисший творог: поможет ли термообработка?
Фото: СибмедаСибмеда

Как рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, использовать для приготовления пищи прокисший творог категорически не рекомендуется, даже термообработка не сделает этот продукт безопасным.

Дело в том, что в испорченном твороге начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Конечно, в случае термической обработки часть их погибает, но далеко не все.

Кроме этого, отмечает эксперт, важно помнить, что термообработка практически не воздействует на микотоксины – продукты жизнедеятельности грибов, а эти вещества токсичны для человека.

«А если в твороге развился стафилококк, то и его токсин при тепловой обработке не разрушается», – отмечает эксперт.

Употребление такого продукта может привести к пищевому отравлению, а также негативно повлиять на работу микробиоты кишечника, которая играет важную роль в поддержании иммунитета.

Еда,Екатерина Головкова,Роспотребнадзор,
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