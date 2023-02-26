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2 часа назад

Врач указала на одну особенность яиц: кому стоит забыть о продукте

Российская Газета

Есть мнение, что регулярное употребление яиц небезопасно, так как связано с увеличением уровня холестерина и риском развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Одно или два яйца в день, как показали последние исследования, не приведут к недугам со стороны сердца, отметила эндокринолог Екатерина Янг. По словам специалиста, "холестерин вреден, когда он окисленный". Но у яиц есть одна особенность.

Врач указала на одну особенность яиц: кому стоит забыть о продукте
Фото: Российская газетаРоссийская газета

"Большое количество антиоксидантов в яйцах защищает их от окисления. В яйцах мало насыщенных жиров и много ненасыщенных, которые, наоборот, полезны", - пишет эндокринолог в своем Telegram-канале.

Кроме того, многие списывают нарушения на липидограмме на питание, начинают отказываться от тех же яиц на завтрак и так далее. На самом деле чаще всего такая картина бывает вызвана проблемами в работе печени и желчевыводящих путей.

"А также снижением функции щитовидной железы, хроническим стрессом", - уточнила Екатерина Янг.

Врач подчеркнула, что в некоторых случаях от яиц стоит отказаться или ограничить их употребление. Это, например, касается людей с "ярким гистаминозом".

"Также ограничу их при заболеваниях почек, обострении патологий ЖКТ, аллергии. И даже при коррекции инсулинорезистентности я учту количество яиц в рационе пациента", - отметила эндокринолог.

Между тем доказано, что люди, съедающие этот белковый продукт на завтрак, испытывают чувство сытости в течение следующих 36 часов. В отличие от тех, кто предпочитает углеводный завтрак.

Еда,
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