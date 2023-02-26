Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак

Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, какие продукты нельзя есть натощак.

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По словам специалиста, здоровый человек может есть на завтрак любые блюда и употреблять любые напитки, однако почти для каждого будут свои исключения. Так, например, Круглова отдельно подчеркнула цитрусовые фрукты.

Врач утверждает, что цитрусовые провоцируют выработку соляной кислоты, и, если их употребить на голодный желудок, можно с большой вероятностью столкнуться с изжогой, болями в желудке и отрыжкой.

Помимо этого, согласно заверениям эксперта, с утра не стоит увлекаться кофе без добавления молока, а также употреблять газированные напитки и сладкие продукты – это способствует резкому повышению сахара в крови, который потом так же быстро упадет.

Помимо этого нутрициолог отметила, что, конечно, под запретом любые алкогольные напитки к употреблению утром.