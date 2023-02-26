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Названы нежелательные напитки к завтраку

Вкусный завтрак — залог отличного дня, но от некоторых любимых многими лакомств с утра лучше воздержаться. Их перечислила диетолог Наталья Круглова.

Названы нежелательные напитки к завтраку
© Inc-News

"Не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока... сладкую газировку", — сказала она, отметив, что такие продукты стремительно повышают сахар в крови, однако затем молниеносно снижают его, поэтому вскоре после приёма пищи наступает ещё более сильное чувство голода.

По словам эксперта, утром не стоит пить сок цитрусовых и есть сами плоды. Их излишняя кислотность провоцирует изжогу.

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