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2 часа назад

Сколько чашек кофе в день вредят вашим почкам

Ferra.ru

Новое исследование показало, что употребление трёх и более чашек кофе в день может навредить вашим почкам.

Сколько чашек кофе в день вредят вашим почкам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 1180 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет с артериальной гипертензией 1-й стадии (высокое кровяное давление). Учёные следили за общими признаками дисфункции почек у этих пациентов.

Исследователи обнаружили, что определённый вариант гена CYP1A2 присутствовал примерно у половины участников, а это означает, что их организм не метаболизирует кофеин так быстро, как мог бы. Они также обнаружили, что у тех, кто перерабатывает кофеин медленнее, в 2,7 раза больше шансов столкнуться с дисфункцией почек, если они выпивают три чашки кофе или больше каждый день.

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