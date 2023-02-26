Сколько чашек кофе в день вредят вашим почкам

В исследовании участвовали 1180 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет с артериальной гипертензией 1-й стадии (высокое кровяное давление). Учёные следили за общими признаками дисфункции почек у этих пациентов.

Исследователи обнаружили, что определённый вариант гена CYP1A2 присутствовал примерно у половины участников, а это означает, что их организм не метаболизирует кофеин так быстро, как мог бы. Они также обнаружили, что у тех, кто перерабатывает кофеин медленнее, в 2,7 раза больше шансов столкнуться с дисфункцией почек, если они выпивают три чашки кофе или больше каждый день.