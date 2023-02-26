Завершаем красиво: готовим блинчики с творогом и апельсином под сметанной заливкой

Завершается масленичная неделя, самое время поесть блинов, если вы до сих пор этого не сделали. Приготовьте блинчики с творогом и апельсином под сметанной заливкой — это настоящий шедевр и отличной подойдет в качестве десерта.

Фото: Pxhere Pxhere

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко — 500 ил

Яйцо С1 — 1 шт

Сахар — 2 ст.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Мука пшеничная — 220 г

Масло растительное — 2 ст.л. + для смазывания сковороды

Цедра 1 апельсина

Для начинки:

Творог 5% — 400 г

Сметана 15-20% — 100 г

Ванильный сахар с натуральной ванилью — 1 ст.л.

Сахар — 3-4 ст.л.

Яйцо — 1 шт

Апельсин — 1 шт

Для соуса:

Сметана 15-20% — 250 г

Яйцо — 1 шт

Сахарная пудра — 30 г

Сливочное масло для смазывания формы

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Процесс приготовления:

Смешать все ингредиенты для блинчиков, кроме цедры, блендером до однородности. Добавить цедру, перемешать. Смазать сковороду маслом перед началом приготовления и на разогретой сковороде испечь блинчики.

Для начинки смешать все ингредиенты, кроме апельсина, блендером до однородности. Добавить тертую цедру апельсина и нарезанную маленькими кусочками мякоть половины апельсина. Перемешать.

Равномерно распределить по каждому блинчику ~1 ст.л. начинки и свернуть блинчики трубочкой.

Для соуса смешать все ингредиенты блендером с насадкой-венчиком. Смазать маслом форму (прямоугольную или круглую диаметром 28-30 см). Разогреть духовку до 180С.