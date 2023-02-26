Завершаем красиво: готовим блинчики с творогом и апельсином под сметанной заливкой

Завершается масленичная неделя, самое время поесть блинов, если вы до сих пор этого не сделали. Приготовьте блинчики с творогом и апельсином под сметанной заливкой — это настоящий шедевр и отличной подойдет в качестве десерта.
Для теста:
Молоко — 500 ил
Яйцо С1 — 1 шт
Сахар — 2 ст.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Мука пшеничная — 220 г
Масло растительное — 2 ст.л. + для смазывания сковороды
Цедра 1 апельсина
Творог 5% — 400 г
Сметана 15-20% — 100 г
Ванильный сахар с натуральной ванилью — 1 ст.л.
Сахар — 3-4 ст.л.
Яйцо — 1 шт
Апельсин — 1 шт
Для соуса:
Сметана 15-20% — 250 г
Яйцо — 1 шт
Сахарная пудра — 30 г
Сливочное масло для смазывания формы
Процесс приготовления:
Смешать все ингредиенты для блинчиков, кроме цедры, блендером до однородности. Добавить цедру, перемешать. Смазать сковороду маслом перед началом приготовления и на разогретой сковороде испечь блинчики.
Для начинки смешать все ингредиенты, кроме апельсина, блендером до однородности. Добавить тертую цедру апельсина и нарезанную маленькими кусочками мякоть половины апельсина. Перемешать.
Равномерно распределить по каждому блинчику ~1 ст.л. начинки и свернуть блинчики трубочкой.
Для соуса смешать все ингредиенты блендером с насадкой-венчиком. Смазать маслом форму (прямоугольную или круглую диаметром 28-30 см). Разогреть духовку до 180С.
Выложить свернутые блинчики в форму, полить соусом. Запекать при 180С 30-40 минут.