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52 минуты назад

Выяснилось, чем заменить муку в привычных блюдах. Будет так же вкусно

Секрет Фирмы

Сложно себе представить жизнь без мучных блюд: мало кто откажется от нежных круассанов, сырных хачапури, а ещё тортов и печенек. Правда, врачи всё чаще советуют отказаться от таких блюд. Мол, пшеничная мука высшего сорта — это сплошные углеводы из-за которых происходит скачок инсулина и появляется лишний вес. О том, чем заменить муку в привычных блюдах, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Выяснилось, чем заменить муку в привычных блюдах. Будет так же вкусно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист рассказала, что многие не едят муку ещё из-за глютена — безглютеновая диета набирает всё большую популярность. Впрочем, её есть смысл держать только тем, у кого действительно есть непереносимость этого компоненты. Обычно такой человек — один из ста.

Но чтобы всё-таки не злоупотреблять мукой, лучше научиться готовиться блюда без неё. Например, привычную пиццу можно состряпать на лепёшке из куриного фарша вместо теста. Измельченная куриная грудка будет основой, на которую можно положить любую начинку.

Творожную запеканку тоже можно приготовить без муки — достаточно лишь взбить до пиков белки и осторожно ввести их в творог. Вся остальная рецептура останется той же.

Ещё один привычный мучной десерт — оладьи — станет полезнее, если сделать их из овсяных хлопьев, бананов, молока и яиц. Так блюдо ещё и без сахара получится — двойной плюс.

Без муки можно легко приготовить и драники. Тут достаточно натереть картофель и откинуть его на сито. Когда лишняя жидкость стечёт и отстоится, то на дно осядет крахмал. Его нужно будет соединить с картофелем — так начинка станет крепче.

Короче, варианты есть — было бы желание. Сложнее без муки приготовить блины, но сделать их менее жирными всё равно можно.

Еда,Марина Вершинина,Роспотребнадзор,
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