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2 часа назад

Учёные: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природы

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, веганская диета более безопасна для окружающей среды, чем средиземноморская. Учёные говорят, что продукты животного происхождения вредят как людям, так и природе.

Ученые: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные обнаружили, что веганская диета на 44% меньшее влияет на окружающую среду по сравнению со средиземноморской диетой. Авторы говорят, что даже скромное потребление продуктов животного происхождения играет решающую роль в нанесении ущерба здоровью человека и окружающей среды.

Ранее исследования показывали, что веганская диета дает лучшие результаты, чем средиземноморская диета, в снижении веса и улучшении уровня холестерина.

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