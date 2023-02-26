Ученые: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природы

Согласно новому исследованию, веганская диета более безопасна для окружающей среды, чем средиземноморская. Учёные говорят, что продукты животного происхождения вредят как людям, так и природе.

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Учёные обнаружили, что веганская диета на 44% меньшее влияет на окружающую среду по сравнению со средиземноморской диетой. Авторы говорят, что даже скромное потребление продуктов животного происхождения играет решающую роль в нанесении ущерба здоровью человека и окружающей среды.