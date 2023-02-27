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3 часа назад

В каких продуктах есть аминокислота для поднятия настроения

Москва24иещё 2

Мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию, рассказала Москве врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

В каких продуктах есть аминокислота для поднятия настроения
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Валин поддерживает в организме уровень гормона счастья – серотонина. Также без него невозможен нормальный обменный процесс в мышцах, головном и спинном мозге.

Кроме того, аминокислота участвует в регенерации и снижает чувствительность организма к боли, рассказала Кононенко.

При дефиците валина могут развиться дегенеративные неврологические заболевания. Также есть риск выпадения волос, атрофии мышц, артрита, ослабления иммунитета, ухудшения памяти и нарушения сна, предупредила врач.

Она подчеркнула, что валин не производится организмом, поэтому должен поступать вместе с пищей. Также много валина в чечевице, бобах, арахисе, горохе, фасоли, сое, грибах, семенах кунжута и тыквы.

Богаты аминокислотой зелень, цельные зерна, кукурузная мука и морская капуста, перечислила диетолог. Кроме этого, существуют биологически активные добавки, содержащие валин. Однако принимать их можно только после назначения врача, заключила Кононенко.

Еда,
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