Как питаться в Великий пост

Специалисты дали рекомендации тем, кто решился выдержать Великий пост.

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Закончилась масленичная неделя, и с сегодняшнего дня, 27 февраля, начинается Великий православный пост - самый строгий в году. Он продлится до 15 апреля влючительно.

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Для желающих его выдержать специалисты омского Роспотребнадзора составили несколько рекомендаций по питанию.

Медики напоминают, что пост - это не диета и уж тем более не лечебное питание или способ оздоровить организм.

Православная церковь указывает наиболее строгие ограничения для постящихся, но они не универсальны и допускают исключения.

В первую очередь необходимо ориентироваться на состояние своего здоровья.

В пост из рациона исключаются все продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко и молочные продукты).

В отдельные дни предписывается воздерживаться от употребления пищи, прошедшей термическую обработку, растительного масла, вина. В будние дни пища принимается один раз в день в вечернее время. В субботу и воскресенье можно обедать и ужинать.

употребляйте достаточное количество белковой пищи. Ежедневно ешьте продукты с высоким содержанием растительного белка (гречневая крупа, бобовые, киноа, тофу);

употребляйте достаточное количество растительного жира, источником которого могут служить растительные масла: подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное (четыре чайные ложки в день) и/или орехи (грецкие, миндальные, фундук), 20-25 орехов в день;

употребляйте рыбу в те дни, когда это разрешено. Важно соблюдать умеренность, не более 300-350 г за день;

употребляйте достаточное количество растительной клетчатки. Отдавайте предпочтение необдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Обязательно ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты;

ограничивайте употребление рафинированных, "быстрых" углеводов (сахар, сладости, сухофрукты, макаронные изделия, картофель). Из сладостей отдавайте предпочтение сухофруктам, мёду;

компенсируйте потребность в углеводах за счёт употребления продуктов, содержащих нерафинированные, "медленные" углеводы (крупы, овощи). Если вы решились держать пост по религиозным мотивам, необходимо придерживаться следующих правил: