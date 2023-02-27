Что можно есть в Великий пост

Великий пост начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. О том, что нельзя, а что можно есть в этот период, согласно богослужебному уставу Типикону, рассказываем в материале "Рамблера".

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Во время всего поста православным верующим запрещается есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако его строгость соблюдения необходимо определять индивидуально, исходя из своих возможностей и медицинских показаний, чтобы не навредить здоровью.

Первая и последняя недели поста считаются самыми строгими. Как говорится в Типиконе, в первый день, 27 февраля, и в страстную Пятницу, 14 апреля, рекомендуется полностью воздержаться от употребления пищи.

В выходные дни соблюдающим пост можно есть продукты с растительным маслом, разрешается бокал красного вина. По будням предполагаются сухоядение — употребление сырой растительной пищи, не подвергавшейся термической обработке (сырые овощи, фрукты и хлеб), а также вареные, тушеные или запеченные продукты без использования масла.

В православные праздники есть некоторые послабления для постящихся: