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1 час назад

Что можно есть в Великий пост

Мира Маркина

Великий пост начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. О том, что нельзя, а что можно есть в этот период, согласно богослужебному уставу Типикону, рассказываем в материале "Рамблера".

Что можно есть в Великий пост
Фото: Usplash.comUsplash.com

Во время всего поста православным верующим запрещается есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако его строгость соблюдения необходимо определять индивидуально, исходя из своих возможностей и медицинских показаний, чтобы не навредить здоровью.

Первая и последняя недели поста считаются самыми строгими. Как говорится в Типиконе, в первый день, 27 февраля, и в страстную Пятницу, 14 апреля, рекомендуется полностью воздержаться от употребления пищи.

Великий пост 2023: календарь питания

В выходные дни соблюдающим пост можно есть продукты с растительным маслом, разрешается бокал красного вина. По будням предполагаются сухоядение — употребление сырой растительной пищи, не подвергавшейся термической обработке (сырые овощи, фрукты и хлеб), а также вареные, тушеные или запеченные продукты без использования масла.

В православные праздники есть некоторые послабления для постящихся:

  • 7 апреля (праздник Благовещения) и 9 апреля (праздник Входа Господня в Иерусалим) можно есть рыбу;
  • 8 апреля (Лазарева суббота) разрешается икра;
  • 9 марта (праздник Обретения главы святого Иоанна Предтечи), 22 марта (День памяти сорока Севастийских мучеников), 29 и 30 марта (четверг и пятница пятой недели поста), 6 апреля (Предпразднство Благовещения) и 13 апреля (Чистый четверг) можно есть пищу с растительным маслом.
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