Чем заменить мясо в пост

Если вы приняли решение соблюдать пост, это вовсе не означает, что ваш рацион должен стать скудным и однообразным. Даже постное питание может быть сбалансированным и вкусным.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, чем заменить мясо в постных блюдах, чтобы организм продолжал получать необходимый для него белок.

1. Бобовые

Нут, чечевица, фасоль и горох станут прекрасными "заменителями" мясной продукции. А по количеству белка в составе и вовсе способны превзойти мясо.

Из нута можно приготовить пюре или хумус, сделать из него хрустящую закуску в духовке, добавить к любому крем-супу, добавить к боулу, просто отварить или приготовить фалафель.

Чечевица будет прекрасным самостоятельным блюдом, а также хорошо подойдет для добавления в салат или суп, как и фасоль.

С фасолью также можно приготовить популярное во многих странах блюдо – лобио.

2. Соя, киноа или тофу

В соевом мясе содержится больше белка, нежели, например, в курином.

Соевый сыр тофу вряд ли понравится каждому, однако его поклонников не так уж и мало. А помимо оригинальных вкусовых качеств, тофу еще и полон полезных микроэлементов. Лучшим вариантом будет пожарить его и добавить к овощам, гарниру или салату.