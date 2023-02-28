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1 час назад

Чем заменить мясо в пост

Мира Маркина

Если вы приняли решение соблюдать пост, это вовсе не означает, что ваш рацион должен стать скудным и однообразным. Даже постное питание может быть сбалансированным и вкусным.

Чем заменить мясо в пост
Фото: UnsplashUnsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, чем заменить мясо в постных блюдах, чтобы организм продолжал получать необходимый для него белок.

1. Бобовые

Нут, чечевица, фасоль и горох станут прекрасными "заменителями" мясной продукции. А по количеству белка в составе и вовсе способны превзойти мясо.

  • Из нута можно приготовить пюре или хумус, сделать из него хрустящую закуску в духовке, добавить к любому крем-супу, добавить к боулу, просто отварить или приготовить фалафель.

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  • Чечевица будет прекрасным самостоятельным блюдом, а также хорошо подойдет для добавления в салат или суп, как и фасоль.
  • С фасолью также можно приготовить популярное во многих странах блюдо – лобио.

2. Соя, киноа или тофу

  • В соевом мясе содержится больше белка, нежели, например, в курином.
  • Соевый сыр тофу вряд ли понравится каждому, однако его поклонников не так уж и мало. А помимо оригинальных вкусовых качеств, тофу еще и полон полезных микроэлементов. Лучшим вариантом будет пожарить его и добавить к овощам, гарниру или салату.

3. Баклажаны и грибы

  • Самый популярный вариант альтернативы мясу – шампиньоны или другие грибы. Они прекрасно дополняют практически любой гарнир и лишь усиливают его вкус. И, да, грибы тоже отличный источник белка, их еще называют в народе "лесным мясом".
  • Баклажаны же помимо своей пользы хороши еще и тем, что с ними можно приготовить бесконечное количество блюд – как горячих, так и закусок и салатов. Например, сытный и ароматный кавказский аджапсандали, французский рататуй или традиционные рулетики по-грузински.
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