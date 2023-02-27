С морепродуктами и веганским сыром: рецепты постных блюд

У православных верующих начался Великий пост, который продлится до 15 апреля.

Фото: Мир24 Мир24

Делимся рецептами по-настоящему вкусных постных блюд – как легких, витаминных, так и горячих, сытных – от шеф-поваров ресторанов.

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Салат с кенийской фасолью и ананасовой заправкой

Мир24

Насыщенный вкус ананасового соуса с имбирем делает это блюдо настоящим лакомством. Рецептом делится шеф-повар бара SEPTA Ярослав Иншаков.

Ингредиенты (на 4 порции):

Ананасовый сок – 80 мл

Соевый соус – 4 мл

Оливковое масло – 25 мл

Мед – 8 мл

Уксус яблочный – 5 мл

Корень имбиря – 5 г Для соуса:

Мангольд – 60 г

Шпинат – 60 г

Брокколи – 80 г

Цветная капуста – 40 г

Кенийская фасоль – 120 г

Болгарский перец мини – 160 г

Оливковое масло

Соус из ананаса Для салата:

В чашу налить мед, соевый соус и хорошо перемешать. На терке в ту же чашу натереть корень имбиря, влить яблочный уксус и все хорошо взбить венчиком, затем тонкой струей влить холодное оливковое масло и снова взбить венчиком до однородной массы. В чашу с соусом добавить ананасовый сок и еще раз хорошо перемешать. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 1-2 часа. Промыть овощи в холодной воде. У брокколи обрезать соцветия, бланшировать в кипящей воде 50 секунд до состояния al dente и сразу переложить ее в воду со льдом. Тот же процесс повторить с кенийской фасолью. Хорошо просушить овощи на сухом полотенце. Болгарский перец разрезать пополам и удалить из него семена. Цветную капусту нарезать максимально тонко, чтобы получились слайсы. В раскаленной сковороде обжарить в течение минуты на оливковом масле болгарский перец, брокколи и кенийскую фасоль, затем добавить соль и перец по вкусу. Шпинат и мангольд промыть в холодной воде, обсушить при помощи салфетки и переложить в чашу. Заправить шпинат и мангольд ананасовой заправкой, не прижимая листья, и аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распространился по листьям салата. К шпинату и мангольду добавить обжаренные овощи, перемешать и выложить на тарелку. При подаче украсить слайсами цветной капусты и немного сбрызнуть салат оставшейся ананасовой заправкой. Как приготовить:

Печеная тыква со шпинатом и веганским творожным сыром

Мир24

Шпинат придает праздничный вид всем блюдам, в которые он добавлен. А за яркий вкус в этом полезном и легком салате отвечает тыква и цитрусовая заправка – насыщенная и ароматная. Она чудесно оттеняет печеную мякоть тыквы и томаты, сдобренные веганским творожным сыром. Рецепт от винного гастробара «Blush».

Запеченная тыква – 100 г

Семена конопли – 10 г

Шпинат – 15 г

Помидоры – 50 г

Зерна граната – 10 г

Творожный сыр веганский – 40 г

Оливковое масло – 5 мл

Апельсиновая заправка – 30 мл Ингредиенты:

Сок апельсина – 100 мл

Соус кимчи – 5 мл

Мед – 10 г

Соль – 2 г

Перец – 1 г

Лемонграсс – 10 г Для заправки:

Для цитрусовой заправки сок апельсина нужно смешать с соусом кимчи и медом, проварить на медленном огне с добавлением лемонграсса. Охладить, добавить оливковое масло и цедру лайма, посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Ломтики очищенной тыквы запечь в духовке. Семена конопли обжарить на сухой сковородке. Выложить в тарелку очищенные томаты и запеченную тыкву, заправленную цитрусовой заправкой. Сверху добавить листья шпината, посыпать семенами конопли и зернами граната. Рядом выложить творожный сыр. Как приготовить:

Пхали из шпината

Мир24

Вкусная грузинская закуска украсит любой стол, не только постный. А сколько в ней витаминов! Это то, что нужно в начале весны. Рецепт от шеф-повара ресторана «ДЭДИ» Мамуки Боджгуа.

Шпинат – 500 г

Очищенные грецкие орехи – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Кориандр – 0,5 чайной ложки

Хмели–сунели – 0,5 чайной ложки

Уксус винный – 2 столовые ложки

Красный перец – по вкусу

Зерна граната – 10 г Ингредиенты:

Промыть шпинат в холодной воде и сразу же ошпарить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Чеснок очистить и измельчить в блендере вместе с орехами и шпинатом. Полученную смесь переложить в миску и добавить молотый кориандр, красный перец, хмели-сунели и уксус, все тщательно перемешать. Влажными руками сформировать ровные пхали. При подаче выложить пхали на тарелку и украсить зернами граната. Как приготовить:

Веганский рассольник

Мир24

Горячие густые супы – незаменимая вещь в пост. Этим рецептом делится коллектив поваров сервиса доставки «Лента Онлайн».

Растительное масло для жарки – 80 мл

Крупа перловая – 150 г

Вода без газа – 2 л

Лук репчатый. – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Морковь – 2 шт.

Сельдерей (черешки) – 2 стебля

Огурцы соленые – 3 шт.

Соус томатный – 3 ст. л.

Паприка сладкая – 1 ч. л.

Рассол огуречный – 1 стакан

Зелень (микс) – для украшения

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу Ингредиенты:

Влейте в сотейник немного масла, всыпьте перловку и обжаривайте на среднем огне, время от времени помешивая, 10 минут. Залейте двумя стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до впитывания воды. Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей, нарежьте их небольшими кусочками. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7–8 мм. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3–4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 минут. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 минуту. Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте полутора литрами холодной воды. Доведите до кипения, варите пять минут. Затем всыпьте наполовину готовую перловку, поперчите, добавьте паприку и варите под крышкой на слабом огне 10 минут. В самом конце влейте в кастрюлю рассол по вкусу, снимите рассольник с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте, украсив рубленой зеленью. Как приготовить:

Суп-пюре из батата с гуакамоле и кокосовым молоком

Мир24

Этот суп-пюре по рецепту шеф-повара нео-бистро «Hands» наполнен растительными волокнами и витаминами, он аппетитный, чуть сладковатый на вкус и при своей легкости очень сытный.

Батат – 1,2 кг

Лук репчатый – 200 г

Морковь – 200 г

Растительное масло – 50 мл

Овощной бульон – 2 л

Кокосовое молоко – 400 мл

Тимьян – 3 г

Соль – по вкусу Ингредиенты:

Авокадо – 450 г

Лук шалот – 20 г

Помидоры без шкурки и семян – 20 г

Сок лайма – 10 мл

Перец чили – 5 г

Оливковое масло – 20 мл

Сахар – 3 г

Кинза – 5 г

Зира – 1 г

Соль – 3 г Для гуакамоле:

Для подачи

Карамелизированный грецкий орех – 10 г

Для гуакамоле авокадо очистить, размять вилкой. Добавить нарезанные мелкими кубиками томаты и лук шалот. Потом – мелко нарезанную зелень кинзы, фреш лайма, оливковое масло, перец чили, сахар и специи. Тщательно перемешать. Для супа-пюре очистить батат, морковь и лук. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить на растительном масле в глубокой кастрюле. Залить их овощным бульоном и добавить нарезанный кубиками батат, варить до готовности около 20 минут. В конце добавить кокосовое молоко, соль и веточки тимьяна. Проварить в течение пяти минут, вынуть тимьян и пробить суп блендером до однородной массы. При подаче добавить в тарелку с супом ложку гуакамоле, посыпать мелко нарезанной кинзой и карамелизированным грецким орехом. Как приготовить:

Полба с грибами и конопляным маслом

Мир24

Разнообразные каши с грибами и овощами – беспроигрышный вариант для поста. Правда, самые популярные злаки – рис и гречка – быстро надоедают. Шеф-повара говорят, что пост – лучшее время для того, чтобы пробовать те продукты, которые обычно остаются вне зоны нашего внимания. Например, полба явно недооценена, а в ней содержится магний, железо, цинк, витамины.

Полба – 150 г

Белые грибы сушеные – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны – 250 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Конопляное масло – 4 ст. л.

Соль – по вкусу Ингредиенты:

Полбу вымойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут. Слейте воду и залейте крупу 1 л свежей воды. Наломайте сушеные грибы как можно мельче и добавьте к полбе. Посолите и варите на медленном огне под крышкой один час. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сухой сковороде 5–10 минут до золотистого цвета. Влейте в сковороду растительное масло, добавьте лук и жарьте, помешивая, 5 минут. Соедините шампиньоны с полбой и перемешайте. Разложите кашу в керамические горшочки, влейте в каждый по 2 ст. л. горячей воды, накройте крышками и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Достаньте горшочки из духовки, заправьте кашу конопляным маслом и сразу подавайте. Как приготовить:

Паста с брокколи

Мир24

Паста с грибами, морепродуктами или овощами – идеальный вариант в пост. Просто берем рецепт любой пасты без мяса, а сыр заменяем на веганский.

Макароны – 350 г

Брокколи – 400 г

Растительное масло – 90 мл

Овощной бульон – 500 мл

Соус песто – 60 г

Кедровые орехи – 20 г

Сыр горгонзола веганский – 200 г Ингредиенты:

Базилик зеленый, свежий – 50 г

Масло оливковое – 100 г

Соль – 3 г

Сок лимона свежевыжатый – 3 г

Кедровые орешки – 30 г

Сыр пармезан веганский – 30 г Для соуса песто:

Соус песто готовим так: базилик нужно измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния. Разогреть сковороду и на растительном масле обжарить брокколи, добавить овощной бульон, растительное масло, сыр горгонзола, соус песто и кедровые орехи, довести до состояния густого соуса. Отдельно отвариваем макароны до полуготовности. Добавляем макароны к брокколи и томим 4-5 минут до готовности, при необходимости добавляя бульон. Как приготовить:

Спагетти с крабом по-итальянски

Мир24

Паста и морепродукты буквально созданы друг для друга. Ресторан «Кафе Дружба. Мануфактура еды» делится премиальным рецептом с крабом. Но мясо краба можно заменить на любые морепродукты. Получится чуть по-другому, но тоже очень вкусно.

Мясо краба – 100 г

Лук репчатый очищенный – 10 г

Чеснок очищенный – 10 г

Томатный соус – 120 г

Спагетти – 60 г Ингредиенты:

Растительное масло – 50 мл

Лук репчатый – 100 г

Помидор – 300 г

Томатная паста – 70 г

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Сахар – по вкусу Для томатного соуса:

Мясо краба разобрать на волокна, удалив жесткие хрящи. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте (чтобы они были чуть-чуть недоваренными). Сделать соус: на среднем огне потушить в масле измельченный лук до прозрачности. Добавить очищенные от шкурки и нарезанные помидоры и тушить до легкого загустения полученной массы. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль, перец и мясо краба. Убавить огонь и варить, пока соус не станет насыщенным и густым (приблизительно 10 минут). В соус добавить отваренные спагетти, тщательно перемешать, выключить огонь, накрыть крышкой и дать постоять в течение трех минут. За это время спагетти чуть пропитаются горячим соусом, но не успеют остыть. Сразу подавать! Как приготовить: