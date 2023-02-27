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4 часа назад

С морепродуктами, грибами и веганским сыром: рецепты постных блюд

Мир24

У православных верующих начался Великий пост, который продлится до 15 апреля.

С морепродуктами и веганским сыром: рецепты постных блюд
Фото: Мир24Мир24

Делимся рецептами по-настоящему вкусных постных блюд – как легких, витаминных, так и горячих, сытных – от шеф-поваров ресторанов.

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Салат с кенийской фасолью и ананасовой заправкой

Мир24

Насыщенный вкус ананасового соуса с имбирем делает это блюдо настоящим лакомством. Рецептом делится шеф-повар бара SEPTA Ярослав Иншаков.

Ингредиенты (на 4 порции):

Для соуса:
  • Ананасовый сок – 80 мл
  • Соевый соус – 4 мл
  • Оливковое масло – 25 мл
  • Мед – 8 мл
  • Уксус яблочный – 5 мл
  • Корень имбиря – 5 г
Для салата:
  • Мангольд – 60 г
  • Шпинат – 60 г
  • Брокколи – 80 г
  • Цветная капуста – 40 г
  • Кенийская фасоль – 120 г
  • Болгарский перец мини – 160 г
  • Оливковое масло
  • Соус из ананаса
Как приготовить:
  1. В чашу налить мед, соевый соус и хорошо перемешать. На терке в ту же чашу натереть корень имбиря, влить яблочный уксус и все хорошо взбить венчиком, затем тонкой струей влить холодное оливковое масло и снова взбить венчиком до однородной массы. В чашу с соусом добавить ананасовый сок и еще раз хорошо перемешать. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 1-2 часа.
  2. Промыть овощи в холодной воде. У брокколи обрезать соцветия, бланшировать в кипящей воде 50 секунд до состояния al dente и сразу переложить ее в воду со льдом. Тот же процесс повторить с кенийской фасолью.
  3. Хорошо просушить овощи на сухом полотенце. Болгарский перец разрезать пополам и удалить из него семена. Цветную капусту нарезать максимально тонко, чтобы получились слайсы.
  4. В раскаленной сковороде обжарить в течение минуты на оливковом масле болгарский перец, брокколи и кенийскую фасоль, затем добавить соль и перец по вкусу.
  5. Шпинат и мангольд промыть в холодной воде, обсушить при помощи салфетки и переложить в чашу. Заправить шпинат и мангольд ананасовой заправкой, не прижимая листья, и аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распространился по листьям салата. К шпинату и мангольду добавить обжаренные овощи, перемешать и выложить на тарелку.
  6. При подаче украсить слайсами цветной капусты и немного сбрызнуть салат оставшейся ананасовой заправкой.

Печеная тыква со шпинатом и веганским творожным сыром

Мир24

Шпинат придает праздничный вид всем блюдам, в которые он добавлен. А за яркий вкус в этом полезном и легком салате отвечает тыква и цитрусовая заправка – насыщенная и ароматная. Она чудесно оттеняет печеную мякоть тыквы и томаты, сдобренные веганским творожным сыром. Рецепт от винного гастробара «Blush».

Ингредиенты:
  • Запеченная тыква – 100 г
  • Семена конопли – 10 г
  • Шпинат – 15 г
  • Помидоры – 50 г
  • Зерна граната – 10 г
  • Творожный сыр веганский – 40 г
  • Оливковое масло – 5 мл
  • Апельсиновая заправка – 30 мл
Для заправки:
  • Сок апельсина – 100 мл
  • Соус кимчи – 5 мл
  • Мед – 10 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 1 г
  • Лемонграсс – 10 г
Как приготовить:
  1. Для цитрусовой заправки сок апельсина нужно смешать с соусом кимчи и медом, проварить на медленном огне с добавлением лемонграсса. Охладить, добавить оливковое масло и цедру лайма, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
  2. Ломтики очищенной тыквы запечь в духовке. Семена конопли обжарить на сухой сковородке. Выложить в тарелку очищенные томаты и запеченную тыкву, заправленную цитрусовой заправкой. Сверху добавить листья шпината, посыпать семенами конопли и зернами граната. Рядом выложить творожный сыр.

Пхали из шпината

Мир24

Вкусная грузинская закуска украсит любой стол, не только постный. А сколько в ней витаминов! Это то, что нужно в начале весны. Рецепт от шеф-повара ресторана «ДЭДИ» Мамуки Боджгуа.

Ингредиенты:
  • Шпинат – 500 г
  • Очищенные грецкие орехи – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Кориандр – 0,5 чайной ложки
  • Хмели–сунели – 0,5 чайной ложки
  • Уксус винный – 2 столовые ложки
  • Красный перец – по вкусу
  • Зерна граната – 10 г
Как приготовить:
  1. Промыть шпинат в холодной воде и сразу же ошпарить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Чеснок очистить и измельчить в блендере вместе с орехами и шпинатом. Полученную смесь переложить в миску и добавить молотый кориандр, красный перец, хмели-сунели и уксус, все тщательно перемешать.
  2. Влажными руками сформировать ровные пхали. При подаче выложить пхали на тарелку и украсить зернами граната.

Веганский рассольник

Мир24

Горячие густые супы – незаменимая вещь в пост. Этим рецептом делится коллектив поваров сервиса доставки «Лента Онлайн».

Ингредиенты:
  • Растительное масло для жарки – 80 мл
  • Крупа перловая – 150 г
  • Вода без газа – 2 л
  • Лук репчатый. – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Морковь – 2 шт.
  • Сельдерей (черешки) – 2 стебля
  • Огурцы соленые – 3 шт.
  • Соус томатный – 3 ст. л.
  • Паприка сладкая – 1 ч. л.
  • Рассол огуречный – 1 стакан
  • Зелень (микс) – для украшения
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу
Как приготовить:
  1. Влейте в сотейник немного масла, всыпьте перловку и обжаривайте на среднем огне, время от времени помешивая, 10 минут. Залейте двумя стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до впитывания воды.
  2. Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей, нарежьте их небольшими кусочками. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7–8 мм.
  3. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3–4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 минут. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 минуту.
  4. Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте полутора литрами холодной воды. Доведите до кипения, варите пять минут. Затем всыпьте наполовину готовую перловку, поперчите, добавьте паприку и варите под крышкой на слабом огне 10 минут. В самом конце влейте в кастрюлю рассол по вкусу, снимите рассольник с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте, украсив рубленой зеленью.

Суп-пюре из батата с гуакамоле и кокосовым молоком

Мир24

Этот суп-пюре по рецепту шеф-повара нео-бистро «Hands» наполнен растительными волокнами и витаминами, он аппетитный, чуть сладковатый на вкус и при своей легкости очень сытный.

Ингредиенты:
  • Батат – 1,2 кг
  • Лук репчатый – 200 г
  • Морковь – 200 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Овощной бульон – 2 л
  • Кокосовое молоко – 400 мл
  • Тимьян – 3 г
  • Соль – по вкусу
Для гуакамоле:
  • Авокадо – 450 г
  • Лук шалот – 20 г
  • Помидоры без шкурки и семян – 20 г
  • Сок лайма – 10 мл
  • Перец чили – 5 г
  • Оливковое масло – 20 мл
  • Сахар – 3 г
  • Кинза – 5 г
  • Зира – 1 г
  • Соль – 3 г

Для подачи

Карамелизированный грецкий орех – 10 г

Как приготовить:
  1. Для гуакамоле авокадо очистить, размять вилкой. Добавить нарезанные мелкими кубиками томаты и лук шалот. Потом – мелко нарезанную зелень кинзы, фреш лайма, оливковое масло, перец чили, сахар и специи. Тщательно перемешать.
  2. Для супа-пюре очистить батат, морковь и лук. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить на растительном масле в глубокой кастрюле. Залить их овощным бульоном и добавить нарезанный кубиками батат, варить до готовности около 20 минут. В конце добавить кокосовое молоко, соль и веточки тимьяна. Проварить в течение пяти минут, вынуть тимьян и пробить суп блендером до однородной массы.
  3. При подаче добавить в тарелку с супом ложку гуакамоле, посыпать мелко нарезанной кинзой и карамелизированным грецким орехом.

Полба с грибами и конопляным маслом

Мир24

Разнообразные каши с грибами и овощами – беспроигрышный вариант для поста. Правда, самые популярные злаки – рис и гречка – быстро надоедают. Шеф-повара говорят, что пост – лучшее время для того, чтобы пробовать те продукты, которые обычно остаются вне зоны нашего внимания. Например, полба явно недооценена, а в ней содержится магний, железо, цинк, витамины.

Ингредиенты:
  • Полба – 150 г
  • Белые грибы сушеные – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны – 250 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Конопляное масло – 4 ст. л.
  • Соль – по вкусу
Как приготовить:
  1. Полбу вымойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут. Слейте воду и залейте крупу 1 л свежей воды. Наломайте сушеные грибы как можно мельче и добавьте к полбе. Посолите и варите на медленном огне под крышкой один час.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сухой сковороде 5–10 минут до золотистого цвета. Влейте в сковороду растительное масло, добавьте лук и жарьте, помешивая, 5 минут. Соедините шампиньоны с полбой и перемешайте.
  3. Разложите кашу в керамические горшочки, влейте в каждый по 2 ст. л. горячей воды, накройте крышками и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Достаньте горшочки из духовки, заправьте кашу конопляным маслом и сразу подавайте.

Паста с брокколи

Мир24

Паста с грибами, морепродуктами или овощами – идеальный вариант в пост. Просто берем рецепт любой пасты без мяса, а сыр заменяем на веганский.

Ингредиенты:
  • Макароны – 350 г
  • Брокколи – 400 г
  • Растительное масло – 90 мл
  • Овощной бульон – 500 мл
  • Соус песто – 60 г
  • Кедровые орехи – 20 г
  • Сыр горгонзола веганский – 200 г
Для соуса песто:
  • Базилик зеленый, свежий – 50 г
  • Масло оливковое – 100 г
  • Соль – 3 г
  • Сок лимона свежевыжатый – 3 г
  • Кедровые орешки – 30 г
  • Сыр пармезан веганский – 30 г
Как приготовить:
  1. Соус песто готовим так: базилик нужно измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния.
  2. Разогреть сковороду и на растительном масле обжарить брокколи, добавить овощной бульон, растительное масло, сыр горгонзола, соус песто и кедровые орехи, довести до состояния густого соуса.
  3. Отдельно отвариваем макароны до полуготовности. Добавляем макароны к брокколи и томим 4-5 минут до готовности, при необходимости добавляя бульон.

Спагетти с крабом по-итальянски

Мир24

Паста и морепродукты буквально созданы друг для друга. Ресторан «Кафе Дружба. Мануфактура еды» делится премиальным рецептом с крабом. Но мясо краба можно заменить на любые морепродукты. Получится чуть по-другому, но тоже очень вкусно.

Ингредиенты:
  • Мясо краба – 100 г
  • Лук репчатый очищенный – 10 г
  • Чеснок очищенный – 10 г
  • Томатный соус – 120 г
  • Спагетти – 60 г
Для томатного соуса:
  • Растительное масло – 50 мл
  • Лук репчатый – 100 г
  • Помидор – 300 г
  • Томатная паста – 70 г
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
Как приготовить:
  1. Мясо краба разобрать на волокна, удалив жесткие хрящи. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте (чтобы они были чуть-чуть недоваренными).
  2. Сделать соус: на среднем огне потушить в масле измельченный лук до прозрачности. Добавить очищенные от шкурки и нарезанные помидоры и тушить до легкого загустения полученной массы. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль, перец и мясо краба. Убавить огонь и варить, пока соус не станет насыщенным и густым (приблизительно 10 минут).
  3. В соус добавить отваренные спагетти, тщательно перемешать, выключить огонь, накрыть крышкой и дать постоять в течение трех минут. За это время спагетти чуть пропитаются горячим соусом, но не успеют остыть. Сразу подавать!

Приятного аппетита!

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